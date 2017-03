Resurge el bulo de los secuestros virtuales de familiares

En 2013 un empresario catalán fue víctima de un secuestro virtual en México. Mientras estaba de viaje, los secuestradores se pusieron en contacto con sus familiares aprovechando su incomunicación para exigir un pago por su liberación. Dos años después, Juan Cano ya avisaba en SUR del auge de este timo en nuestro país y de su modus operandi: llaman por teléfono a la víctima y le dicen que tienen secuestrado a un familiar y que si no paga una cantidad de dinero, morirá. La inmediatez, unida a los nervios de la situación, hacen que la persona que haya descolgado el teléfono haga caso por temor a que sea real.

La policía advierte, al haber recibido constancia de que el engaño ha vuelto a surgir en diferentes ciudades de España, de que no es real. Para ello han lanzado un vídeo en el que se muestra una simulación del engaño seguida de un mensaje claro: “Es un secuestro virtua, NO ES REAL. Mantenga la CALMA. Intente contactar con supuesta víctima. NO PAGUE.”

⚠ ATENCIÓN #Almería Otro caso de llamada simulando el secuestro de un familiar. ¡Tranquilidad! RECUERDA #NOesREAL Avísanos cuanto antes: 091 pic.twitter.com/y4wF1F11Ir — Gabinete de Prensa (@CNP_Almeria) 14 de marzo de 2017

Los secuestros virtuales son bastante cíclicos, como muestran las noticias que hemos publicado en los últimos meses, pero parece que el nuevo repunte está dándose con mayor fuerza en diferentes ciudades de España. En enero ya se dieron casos en Málaga, razón por la que la Comisaría Provincial de la capital ofreció una serie de consejos para evitar la estafa:

1. Se recomienda que la persona que recibe este tipo de llamada corte la comunicación, ya que lo que intentan los autores es retenerla el máximo tiempo al teléfono mientras que la mantienen incomunicada.

2. A continuación comprobar que el supuesto secuestrado se encuentra en perfecto estado.

3. Seguidamente, poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional a través del 091 e interponer una denuncia dando cuenta de los hechos y en la que haga constar el máximo de datos útiles para la investigación.