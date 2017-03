El juez Calatayud pide que vuelva el servicio militar para los 'ni-nis'

100% de acuerdo......Hay muchos de 18 a 30 años que ni estudia ni trabaja, abra quien no puede pero la mayoria porque no quiere, colgados a los padres o a cualquier ayuda viviendo la vida sin ningún tipo de preocupación.

Y por que no?. No hablo del tema militar, me refiero a darles una forma de relacionarse con gentes del resto de España, de estudiar, de convivir, de entender que no todo vale. Yo recuerdo a niños de papa teniendo que salir del cascarón, jóvenes que estudiaron la EGB que de otra forma nunca lo habrían hecho, o cursos de FP, gente que se hacen amigos de un Gallego, un Vasco, un Leones y viceversa. Antes era "perder" un tiempo ya que la gente se iba a currar con 16 años. pero ahora?. Ahora es casita, play y movil.