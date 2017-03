Google Flights: el buscador de vuelos de Google que no conoces y deberías usar

Las herramientas de Google, además de su propio buscador, son muchas y muy variadas. Desde el archiconocido Google Maps hasta Google Drive, y pasando, obviamente, por Gmail, la empresa de Silicon Valley facilita más de una vez las gestiones que tengamos que hacer en internet.

Sin embargo, Google también tiene aplicaciones menos conocidas, aunque no por ello peores. Uno de estos casos esGoogle Flights, un buscador de vuelos de avión que permite conocer al instante los precios para, al menos, los próximos 12 meses. El método de uso es sencillo, ya que lo único que hay que hacer es poner las palabras 'google flights' en la caja del buscador, lo que nos redireccionará a esta herramienta.

Pasos para reservar un vuelo:

1.Si ya estas en Google Flights, verás que debajo del cuadro de búsqueda aparece una lista con los destinos más populares. Haz clic en uno de ellos para ver los precios de los vuelos y los hoteles.

2.En la parte superior de la página, selecciona el número de escalas, la clase en que quieres viajar y cuántos billetes quieres comprar.

3.Indica el aeropuerto de origen, el de destino y las fechas de salida y llegada. Aparecerán los vuelos más baratos de cada día. Esta es una de las mejores partes, ya que Google usa todo su potencial para ofrecerte todos los precios para los próximos meses en escasos segundos. Si tienes flexibilidad, ésto da la posibilidad de encontrar la opción más económica

4.Opcional: para filtrar los resultados, haz clic en Escalas, Compañía aérea, Horarios o Más.

5.Selecciona un vuelo para cada tramo del viaje. El precio que aparecerá es la suma de todos los vuelos del billete, por lo que sabrás al instante cuál es el precio final de los trayectos.

6.Elige cómo quieres realizar la reserva.

7.Cuando hayas completado dicha reserva, ponte en contacto con la compañía aérea o con la agencia de viajes para confirmarla, cambiarla o cancelarla

Google Flights no es un buscador al uso como Edreams o Rumbo. Una vez seleccionados los trayectos, nos dirigirá a las webs de las compañías aéreas, aunque con las búsquedas internas ya realizadas. Esto quiere decir que el precio final es el que hemos visto la primera vez, ya que no habrá que pagar ninguna comisión por el servicio. Además, si el precio no te convence, puedes hacer un seguimiento del trayecto por si éste bajara de precio, pero también para que te avise si se va encareciendo.

Por último, Google Flights da la opción de abrir el mapa del mundo, situado junto al botón de búsqueda, lo que permite ver los precios de vuelos para las fechas seleccionadas en cualquier parte del mundo. Si, por ejemplo, ya sabes cuándo son tus vacaciones y no sabes dónde ir, puedes poner las fechas e intentar tener algo de suerte.