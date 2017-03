11 usos de la pasta de dientes que desconocías

6

¿A quién no se le ha manchado la blusa o el pantalón con tinta de boli? Pues a más de uno y cuando la ha visto se ha quedado con la cara de enfado sabiendo que esa mancha no iba a salir. Ahora, esta temida mancha ya no será para tanto, puesto que tan sólo habrá que tener a mano un poco de pasta de dientes, ponerla sobre la mancha, frotar, dejar secar y al día siguiente lavar.