Hazte Oír mantiene su campaña contra niños transexuales y habla de libertad de expresión

La plataforma HazteOir.org ha reivindicado hoy su autobús contra "las leyes de adoctrinamiento sexual" porque sus mensajes están amparados por las libertad de expresión e ideológica, "cada vez más amenazada por el 'lobby' gay", y tan solo muestran "un hecho de la biología que se estudia en las escuelas".

"Decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva es algo que describe una realidad", ha subrayado en una rueda de prensa el presidente de la organización, Ignacio Arsuaga, sobre los mensajes que han rotulado en el vehículo, que ayer empezó a recorrer las calles de Madrid.

Arsuaga ha lamentado la "avalancha" de críticas que ha suscitado esta campaña, con la que la plataforma reclama dos libertades "fundamentales": la que tienen los padres de educar a sus hijos "conforme a su conciencia" y la de ideología y expresión, "cada vez mas amenazada por el 'lobby' gay y sus tentáculos".

En este sentido, se ha preguntado por qué su organización no puede expresarse libremente y se le ha prohibido plasmar sus mensajes en el País Vasco y Navarra, donde sí se permitió a la asociación de familias de menores transexuales Chrysallis colocar carteles en marquesinas de paradas de autobuses y de metro con el lema "Hay niñas con pene y niños con vulva".

Para HazteOir.org, "el sexo es el sexo que tenemos cuando nacemos, y eso es lo que queremos que se les explique a nuestros hijos, no que se utilice la escuela para imponer la ideología de género y los dogmas homosexuales", ha resaltado Arsuaga.

Las críticas, ha denunciado, han ido mucho más allá y la plataforma ha recibido incluso amenazas de muerte en Twitter, donde algunos usuarios han escrito mensajes como "Hay que quemar el autobús con vosotros dentro, puta escoria"; "Hazte Oír, voy a quemar vuestro puto bus" o "Buen molotov os cae como paséis por mi calle". Pese a ellas, el autobús continuará hoy su viaje por Madrid antes de trasladarse a Valencia, Barcelona, Hospitalet-Sant Cugat, Zaragoza, Pamplona, San Sebastián, Bilbao y Vitoria.

En ningún caso, ha resaltado Arsuaga, esta campaña discrimina ni ofende a los menores transexuales, de los que ha dicho que "tienen la misma dignidad" que el resto y que por ello condena cualquier tipo de agresión que sufran.

Y menos aún, ha proseguido, puede ser constitutiva de un delito de incitación al odio, como sostienen colectivos como la Plataforma por los Derechos Trans o la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que ha trasladado el asunto a la Abogacía de Madrid. "Se corresponde con la trayectoria de Cifuentes, que ha asumido los dogmas homosexuales y que los ha difundido y nos quiere imponer por la fuerza", ha asegurado Arsuaga, que ha arremetido contra la Ley de igualdad y no discriminación regional por ser "profundamente autoritaria".

Esta y otras reyes autonómicas de no discriminación son el objeto de censura de "¿Sabes lo que quieren enseñarle a tu hijo en el colegio? Las leyes de adoctrinamiento sexual", una publicación de la que HazteOir.org ya ha repartido 100.000 ejemplares, muchos de ellos en las escuelas.

Denuncias

La polémica que ha suscitado el autobús ha llevado a varias plataformas a denunciar la estrategia de Hazte Oír. Es el caso de la asociación Arcópoli. El vocal de delitos de Odio de Arcópoli, Rubén López, ha pedido a niños y adolescentes LGTBI que no hagan caso "de grupúsculos ultraradicales que no representan a nadie y van en contra de organismos internacionales". "El daño que causa es enorme, sobre todo a los niños transexuales; es un repudio a los menores, porque las personas más maduras, más adultas, tienen la concepción de que hay personas que no los quieren, pero a un menor le pones de repente un muro", ha indicado López.

Nos gusta la democracia hasta que llega Hazte oír o cualquiera y piensa algo contrario a nuestros dogmas... pic.twitter.com/qNEWrhFtua — Baldasare (@Baldasare_) 27 de febrero de 2017

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reclamado al equipo de Gobierno de Manuela Carmena actuar contra la campaña publicitaria "contraria a la dignidad y los derechos de los menores transexuales" por considerarla publicidad ilícita. "Vamos a pedir modificar la ordenanza de publicidad exterior para que se combatan este tipo de campañas. No queremos que en Madrid haya campañas contrarias a la dignidad, queremos una ciudad libre de discriminación, de violencia y de ataques a los menores", ha dicho la portavoz socialista.

Su grupo reclamará además a la Empresa Municipal de Transportes una campaña en los autobuses municipales que "compense y reconozca el derecho y la dignidad de los menores transexuales".

Del mismo modo, la presidenta del Gobierno regional, Cristina Cifuentes, ha puesto en conocimiento de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el caso de la campaña de Hazte Oír y ha pedido a la delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, que lo lleve también a la Fiscalía por si es constitutivo de delito.

En una entrevista en TVE, Cifuentes ha indicado que le parece "completamente impresentable" y que la campaña tiene una "finalidad", que es "una provocación absoluta". De hecho, ha indicado que "en cierto modo" va dirigido hacia ella, "porque quien está promoviendo esta campaña tiene un larguísimo historial".

De este modo, ha recordado la campaña, también con un autobús, que lanzó esta asociación con su rostro en las pasadas elecciones de 2015 para movilizar a los 'provida', denunciando que Cristina Cifuentes estaba a favor del aborto. "Les quiero hacer cero propaganda", ha señalado a continuación..

También se ha pronunciado al respecto el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha considerado un "disparate" la campaña y ha señalado que no se puede hacer confrontación social con la sexualidad, y mucho menos la de los niños. "Intentemos evitar que la sexualidad, mucho más de los niños, pueda ser motivo de confrontación social. Me parecen un disparate estas campañas", ha añadido Hernando, quien ha pedido dejar "a los niños en paz, más allá de las batallas y las formas de pensar de cada uno".

Otro de los que han reaccionado a esta polémica ha sido el presidente de los obispos españoles, Ricardo Blázquez, que ha apelado a "la seriedad" al ser interpelado sobre el polémico autobús naranja de la plataforma 'Hazte oír'."Hay que ser serios en la vida y ser serios con los niños y las niñas", ha zanjado Ricardo Bláquez visiblemente disgustado.