Samuel Granados, licenciado por la UMA, gana el World Press Photo 2017 en Narrativa Innovadora

'A New Age of Walls' ('Una nueva era de muros') es el título del reportaje con el que el equipo del Washington Post ha logrado el primer premio del World Press Photo 2017 en la sección Narrativa Innovadora. Un trabajo dividido en tres episodios que centra su atención, a raíz de las elecciones, en la barrera entre México y EEUU. Pero aunque parezca un periódico lejano, entre sus filas encontramos al cordobés Samuel Granados, un antiguo estudiante de la UMA que ahora ejerce como editor gráfico senior en el diario estadounidense.

Desde que se licenciara en 2003 en Periodismo, Granados se ha ido especializando en narrativa y en periodismo de datos, así como en la realización de. Tras su paso por varios medios españoles e internacionales, en 2014 dio el salto al Washington Post para formar parte del equipo gráfico.

Además de los galardones que ya tenía en su haber, en 2016 logró hacerse con el National Press Foundation Award por su trabajo en 'The Waypoint'. Este mismo reportaje, que documenta la situación de los refugiados en Lesbos, ha quedado segundo en el World Press Photo 2017, siendo superado por su otra propuesta: 'A New Age of Walls'.

Samuel Granados explica cómo fue la elaboración del reportaje 'A New Age of Walls':

"Después de unas semanas de documentación y consultar con expertos, pasamos varias semanas recorriendo fronteras en Israel y Palestina. También por varios países de los Balcanes, y los Alpes, así como la frontera de Estados Unidos y México. Después del trabajo de campo, llego la hora del análisis de la documentación, desarrollar el concepto y la narrativa interactiva. En total fueron cerca de seis meses, pero una buena parte de ese tiempo compaginamos este proyecto con otros eventos como Juegos Olímpicos o la campaña presidencial".

Los dos reportajes premiados comparten un estilo innovador orientado a los usuarios que los periodistas no piensan abandonar:

"La apuesta de nuestro equipo por la innovación es clara, y una de las premisas para este año es seguir buscando formulas que puedan enriquecer la experiencia de nuestros lectores".

¿Ha sido difícil crear ambos reportajes? Granados responde:

"Encontrar la formula que se adapta a cada historia es siempre la parte mas complicada. En este caso, era relatar de manera fluida a través de video, texto y gráficos, un problema con diferentes dimensiones. En un nivel, la compleja realidad de la política internacional y esta nueva tendencia hacia los muros, y por otro lado las emociones de las personas a ambos lados de cada frontera".