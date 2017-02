Muchos son los beneficios de la práctica del deporte tanto para adultos como para niños. En el caso de los peques, los ayudan a introducirse en sociedad además de favorecer un buen desarrollo físico y mental. El deporte les ayuda integrarse y a adquirir valores fundamentales, además de colaborar en el correcto desarrollo de sus huesos y músculos. Sin embargo muchos son los padres que se toman demasiado en serio las actividades deportivas de sus hijos. Los especialistas recomiendan no presionar a los niños y hacerles disfrutar del juego sin presiones. Este es un decálogo lanzado por la Policía Nacional este fin de semana para que todos disfruten del deporte.

Decálogo de un buen padre de deportista:

1. Me dejarás elegir qué deporte practicar

2. Me animarás y apoyarás, no me gritatás

3. Pregúntame qué tal lo pasé, no si gané

4. Respetarás a mi entrenador

5. No insultarás al árbitro

6. Si tengo un mal día, no te enfades

7. Si vamos juntos a un partido, compórtate

8. Yo no soy Messi, ni Nadal, ni Gasol...

9. No me castigues con el deporte

10. Disfruta