¿Hay que dar la paga a los niños?

La paga empieza a quedar en desuso. Pero los psicólogos insisten en que es una herramienta magnífica para empezar a trabajar la responsabilidad, la frustración y para que los chavales sepan que el dinero no cae del cielo ni se estira como un chicle. Tres psicólogos orientan a los padres sobre la asignación a dar a los niños: desde un 1 euro, como defienden algunos profesionales, a una paga un poco más generosa como apuntan otros, pero en todo caso, una suma modesta. Paga con condiciones claro. ¿A quién le toca ahora comprar las chuches?

"Es un intrumento educativo"

Guillermo Fouce. Psicólogos sin Fronteras

¿Es partidario de dar la paga a los niños?

Sí, es un instrumento educativo. Aprenden a hacerse responsables de dinero, se dan cuenta de que las cosas cuestan, de que el dinero tiene un límite y de que no todo está a su alcance, que sin compran una cosa no pueden comprar otra ni gastar todo en un día. Pero no sirve de nada si se les da la paga y luego los adultos les compran los caprichos o les dan dinero extra.

¿A qué edad debe empezar a recibir paga?

En torno a los 6 o 7 años, en cuanto aprenden a sumar. Es algo que hay que ir introduciendo poco a poco. Además, les ayuda a gestionar la frustración, les hace entender que no vale decir: 'Quiere esto, quiero lo otro...'.

¿Cuánta paga y cada cuánto tiempo?

Depende de lo que se acuerde que cubra la paga. ¿Las chuches las compran ellos o los padres? Lo ideal es irles dando responsabilidad poco a poco, una paga para que vayan al cine o a la bolera, pero que elijan una actividad... Con 6 años no debería dárseles más de 2 o 3 euros a la semana, incluso condicionado a que saquen buenas notas, recojan el cuarto... y después se puede ir aumentando. Lo ideal es empezar con un paga semanal cuando son pequeños porque a esa edad no van más allá del ahora. A partir de los 10 años ya piensan en el concepto del ahorro, puede dárseles una asignación mensual para que se aproxime a lo que es un sueldo y se den cuenta de que hay que organizarse, que si se gastan todo el primer día no van a tener más para el resto del mes.

"Con 8 años no deberíamos darles más de un euro a la semana"

Silvia Álava. Psicóloga

¿Es partidaria de dar la paga a los niños?

Sí porque tiene beneficios, aprenden el valor del dinero y a administrarlo. Es bueno que tengan dinero para sus propios caprichos, no vale eso de que 'cuando quiera algo que me lo pida'. Que aprendan a ahorrar si quieren comprar algo grande, porque hay niños que dicen: 'Ah, si los cromos los tengo que comprar con mi dinero, entonces ya no los quiero'.

¿A qué edad deben empezar a recibir paga?

A partir de los 8 años estaría bien, aunque no hay una edad fija, depende del grado de madurez. Eso sí, si les damos la paga es para que con ella se paguen las golosinas, los cromos... para que aprendan a demorar ese 'refuerzo', ese premio de algo que les gusta y entiendan que no es 'quiero esto y lo quiero ya'.

¿Cuánta paga y cada cuánto tiempo?

Depende de la edad y las características de la familia, pero nunca grandes cantidades. Con 8 años 1 euro sería bastante, un dinero que les llegue para comprarse algún cromo, pero poco más. Es mejor dársela a la semana porque es más fácil que se administren así y no al mes. Con 12 ó 13 años se puede subir la cuantía a 3 ó 4 euros. A esa edad empiezan a salir con amigos, quieren ir al cine... pero deben aprender que todos los fines de semana no puede ser cine y palomitas. Y que no siempre hay que ligar el ocio al dinero. La paga debe mantenerse hasta que empiecen a ganar su propio dinero. Pero nunca debe ser muy alta porque cuando vayan teniendo edad es mejor que busquen algún trabajillo como hacer de canguro, dar clases particulares, acudir a eventos como azafato...

"6 años es una buena edad para que empiecen a recibir dinero"

Mariola Bonillo. Psicóloga

¿Es partidaria de dar la paga a los niños?

La paga es un buen incentivo, siendo importante que se enseñe de manera razonada el valor que tiene el dinero y aprendan a tomar decisiones sobre cómo y en qué gastarla. La paga fomenta la autonomía, favorece adquirir responsabilidad a la hora de elegir qué hacer con ella y posibilita el ocio individual y social, dando lugar a que afloren emociones agradables.

¿A qué edad debe empezar a recibir paga?

Según las etapas evolutivas de Piaget, con 6-7 años se accede al estadio de las operaciones concretas. En esta etapa ya cuentan con nociones concretas de tipo lógico-matemático, aprenden a sumar y restar. Es el momento para comenzar a asignar una paga. Antes de esa edad, se puede ir enseñando que existe un objeto llamado 'dinero' que se intercambia, o que es necesario si queremos comprar cosas…

¿Cuánta paga y cada cuánto tiempo?

Que no sea excesiva sino que cubra los gastos que consideramos que debe cubrir. El adulto se encarga de darla y no a es demanda, sino que es un hábito fijado con una cantidad que podamos pagar adecuadamente un día estipulado semanal o mensualmente. Hay que analizar los gastos que desean que el hijo asuma con su paga (por ejemplo para comprar juegos, libros, revistas, música, ropa o realizar actividades de ocio como ir al cine, etc.), y decidir una paga ajustada que pueda cubrirlos e incluso permitir que ahorren. Antes de de los 11 años podemos ofrecer la paga para compras y alguna actividad de ocio de manera semanal ya que por la etapa evolutiva aún tienen que adquirir lo que supone el concepto mensual. A partir de los 12 años, las cosas cambian coincidiendo con el inicio de la adolescencia. Según Piaget, a los 12 años se inicia la fase de operaciones formales donde el desarrollo cognitivo es similar al del adulto, la autonomía comienza a ser mayor, se empiezan a relacionar más con iguales. A partir de esta edad podemos valorar la entrega de la paga mensual, teniendo en cuenta que tendrán que aprender a gestionar sus gastos mensuales en vez semanales, y que es una forma de ayudarles a que se vayan entrenando así para la vida adulta.