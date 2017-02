Extraen una cucaracha viva del cráneo de una mujer tras una operación de 12 horas en la India

Estaba durmiendo y la cucaracha se introdujo por su nariz. La mujer, Selvi, de 42 años, se sentía extraña. Notaba algo raro en su nariz y en los ojos. Algo no andaba bien y decidió pedir ayuda. Y resultó que el insecto estaba alojado en el cráneo de la mujer. Tras detectar lo que ocurría varios médicos de Chennai, al sur de la India, protagonizaron una complicada -y extraña- intervención para extraer a la cucaracha. La intervención duró 12 horas y ahora el vídeo se ha viralizado en Youtube. En él se observa parte de la intervención.

Al parecer la mujer, según con un reportaje publicado por 'The New Indian Express', se sentía extraña y por ello pidió a su yerno que la llevase a la clínica más cercana. De ahí, la trasladaron a un hospital gubernamental, el Stanley Medical College Hospital donde finalmente le sacaron el insecto. La mujer, una trabajadora doméstica que vive en Injambakkam, estaba dormida cuando la cucaracha entró por su nariz. Intentó expulsarla, pero sin éxito. «No podría explicar la sensación, pero estaba segura de que se trataba de un insecto. Sentía un hormigueo. Dondequiera que se moviese, me producía quemazón en los ojos. Estuve muy incómoda durante toda la noche, esperando que amaneciera para ir al hospital Stanley, que es donde me mandaron después de ir a la clínica", explicó la mujer.

Después de una endoscopia, los doctores descubrieron una cucaracha entre los ojos de la mujer. «Es el primer caso de este tipo que he visto en las décadas que llevo ejerciendo la profesión», explica el doctor al diario hindú. Según los médicos, si la paciente no hubiera reaccionado rápidamente, el insecto habría muerto en su interior provocándole una peligrosa infección.