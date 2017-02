Lo que más les molesta a ellas de lo que ellos hacen en la cama

Si bien es cierto que cada pareja (así como cada persona) es única y vive su sexualidad de una forma particular, es posible hacer referencia a algunas de las cosas que suelen molestar a las mujeres en la cama, sobre todo si se repiten o se dan con frecuencia. Así, tal como explica la psicóloga y sexóloga Raquel Graña, conforme a su experiencia en la consulta estas son las que más preocupan:

1. ¿Qué pasa con los preliminares? El clítoris, a pesar de ser el equivalente al pene masculino, suele quedar olvidado o en un segundo plano. Mientras que en otras ocasiones los hombres no saben cómo estimularlo y pueden dañar a la persona. Hay que tener en cuenta que es una zona muy sensible, con muchas terminaciones y que no a todas les gusta que lo estimulen directamente. Para mejorar este punto es necesario que cada mujer le explique a su compañero cómo acariciarlo, lamerlo o tocarlo. (Más información en Mujerhoy.com)