Málaga presume de 'pescaíto' en Madrid

Que Madrid no tiene mar es una obviedad. O no. Ayer, la capital respiró algo de brisa marina de la mano de varios cocineros malagueños. Lo hacía en la última jornada de la cumbre gastronómica internacional Asisa Madrid Fusión. Hasta allí, los estrellas Michelin José Carlos García (JCG Restaurante) y Diego Gallegos (Sollo), y el chef ejecutivo del hotel Vincci Posada del Patio, Sergio Garrido, llevaron un trozo de Mediterráneo en el 'showcooking' con el que Sabor a Málaga buscaba promocionar el valor del espeto y el 'pescaíto' malagueño. Barca y espeteros incluidos. Por un lado, García escogió la caballa, en este caso, curada en sal y vinagre y presentada sobre un pan con cabello de ángel, a la que da un «toque de fuego» para simular el efecto y olor del espeto.

Por su parte, Gallegos optó por el boquerón, que cocinó en una especie de adobo, pero al que añadía un merengue tipo sabayón con alioli de ají. Mientras tanto, Garrido recurrió a la sardina para hacer un guiño a los platos típicos de la tierra de su padre y de su madre: la sopa perota (Álora) y la moruna de sardina (Marbella). Así, utilizó el pan con caviar de Granada y algas para hacer un sofrito que presentó como base para elaborar su versión del espeto, con la sardina ahumada y yuca imitando el carbón vegetal. «Es emocionante reflejar en un plato tanta raíz personal y mucho más traerlo aquí para defender un producto de nuestro mar», dijo Garrido. «Se trata de apostar más por el producto y la tradición que por la técnica», añadió García, que protagonizó, además, otra charla sobre nuevos usos de la leche en polvo, por ejemplo, en rebozados, emulsiones, frituras y crujientes.

Espesantes naturales

Pero el desembarco malagueño no acabó ahí. En realidad, empezó con Mauricio Giovanini, nada menos que en el auditorio principal. Como argentino, el alma del restaurante marbellí Messina (una estrella Michelin) no podía faltar en una edición en la que Argentina ha sido el país invitado. Y ahí estaba para demostrar su concienzuda investigación sobre los espesantes naturales. Tras su conocido trabajo con los jugos, indaga ahora en la gelatina natural que obtiene de pescados como la raya y el bacalao, y de carnes como el cerdo, la ternera o el chivo, para espesar recetas y dar texturas cremosas. Pero también de frutos como la yuca o la nuez de macadamia. Todo tiene su proporción, y él ha encontrado la fórmula. «Obtenemos el colágeno y lo concentramos en gelatina». Visto así, parece fácil, pero el proceso es laborioso. No le importa. Sacarle el máximo sabor a los alimentos es una de sus especialidades. Esa es su filosofía, ir al corazón... del producto y del comensal. Todo ello lo comparte ahora, además, como asesor gastronómico de Argentina en la elaboración de un plan formativo.