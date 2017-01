Polanski, César al peor pasado

Roman Polanski se baja los pantalones. El cineasta franco-polaco ha renunciado a presidir la próxima gala de los César, equivalente francés de los Goya. Cede a la presión de las organizaciones feministas que habían pedido su cabeza por considerarlo un símbolo de la inmunidad machista. El director de 'Repulsión' arrastra el sórdido recuerdo de la agresión sexual en 1977 a una menor de 13 años, caso aún abierto en los tribunales de Estados Unidos. El fugitivo ha ganado el premio al peor pasado.

La polémica había arreciado en los últimos días. La asociación Osez Le Féminisme convocó una concentración de protesta el 24 de febrero ante la sala Pleyel de París con ocasión de la ceremonia de entrega de los galardones cinematográficos. Otros colectivos llamaron a manifestarse hoy mismo delante del restaurante Fouquet's en plenos Campos Elíseos, donde van a ser anunciadas las nominaciones. El manifiesto que exige su destitución ya rondaba las 62.000 firmas en las redes sociales.

El realizador de 'Callejón sin salida' no encontró escapatoria. Por medio de su abogado, anunció ayer que declinaba la invitación de la Academia francesa. En un comunicado, se quejó de una polémica juzgada sin fundamento, injustificada y alimentada por informaciones totalmente erróneas. «Ha entristecido profundamente a Roman Polanski y afectado a su familia», denunció.

«Ha entristecido profundamente a Roman Polanski y ha afectado a su familia», dice su abogado

El letrado recordó que Samantha Geimer, la víctima, ha apoyado el abandono definitivo de las actuaciones judiciales estadounidenses. También observó que las justicias suiza y estadounidense han rechazado las demandas de extradición de Estados Unidos. Nacido hace 83 años en París de padres judíos polacos, Polanski se afincó a finales de la década de 1970 en Francia, que no extradita a sus nacionales.

Pero el caso resurge de vez en cuando desde hace 40 años como la reposición de una mala película. En 1977, con 43 años, Polanski llevó a Samantha, de 13, a la casa californiana de su amigo Jack Nicholson. Según la denuncia de la chiquilla, le dio una droga diluida en champán, la fotografió desnuda, abusó de ella en el jacuzzi y la sodomizó en el dormitorio. Tras pasar 42 días privado de libertad, se dio a la fuga sin esperar al veredicto definitivo. La denunciante, años después, le perdonó y retiró los cargos.

«Victoria», clamaron los peticionarios de no dar a César lo que no es de César. «Pero, cuidado, no nos vamos a quedar ahí. Debemos apuntar la indiferencia, la cobardía y la complacencia de personalidades mediáticas, artísticas y políticas», arengaron. La recogida de firmas se ha transformado en solicitud de votos para conceder los premios del machismo, la complicidad y otras lacras para «ridiculizar a esas personas con el humor». «Nos gustaría que esta buena noticia sea sinónimo de toma de conciencia más general de los profesionales del cine hacia los derechos de las mujeres y las problemáticas sexistas», deseó el grupo feminista La Barba.

«Nadie quiere hablar mal»

La Academia francesa calla. Cine mudo. No abundan las opiniones en el sector. «Nadie quiere hablar mal de Polanski porque es un icono y todos los actores sueñan con rodar con él», explicó un profesional anónimo al diario 'Le Parisien'. Un representante, tampoco identificado, argumentó que «si un actor le critica, va a pasar por un traidor en el mundillo». Así que solo se oye a quienes lo apoyan y ven «una especie de ensañamiento», como hizo la realizadora Danièle Thompson, amiga suya.

La polémica ha dividido al Gobierno socialista. «La cultura sin la cultura de la violación es mejor», tuiteó la ministra de los Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol. Su colega Audrey Azoulay, titular de Cultura, señaló que los hechos «son especialmente graves pero muy antiguos» y el autor, «un cineasta de gran talento».

Emmanuelle Seigner, esposa del coreógrafo de 'El baile de los vampiros', colgó en Instagram una foto de un bosque con esta leyenda: «Me he despertado aquí lejos de la maldad y la necedad humana. y de la mentira». La pareja rueda una película que se titulará 'Según una historia verdadera'.