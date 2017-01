Un bocata de calamares con premio

Siempre le gustó la cocina a Raquel García. Pronto empezó a hacer de pinche junto a sus padres en casa. Pero, cuando llegó la hora de elegir una carrera, se decantó por la Pedagogía. Poco le duró. Pronto se dio cuenta de que su camino no era ese. Era ese otro en el que se 'refugiaba' en la época dura de exámenes. Ese por el que al final dejó la Universidad y en el que realmente estaba su vocación: la gastronomía. A ella decidió dedicarse desde entonces. Y no se arrepiente. Al contrario. Hoy cursa segundo de cocina en la Escuela de Hostelería de Benahavís Sabor a Málaga. Ganas de aprender no le faltan. Afán de superación tampoco. Y motivación mucho menos. Sobre todo después de su última hazaña: ayer ganaba el IV Concurso de Bocadillos de Autor by Fripan, dentro de la XV edición de Asisa Madrid Fusión. Lo hacía con su particular versión del tradicional y castizo bocata de calamares. En este caso, con un alioli 'en su tinta' (de ajo negro y azafrán), calamar a la plancha triturado, tomate marinado y ensalada de algas, todo ello en pan tipo 'burguer'. Una jugosa textura, técnica y equilibrada combinación de sabores con las que esta joven de 20 años de San Pedro de Alcántara conquistaba a un jurado en el que se encontraban Elena Arzak (restaurante Arzak, tres estrellas Michelin) y Javier Estévez (La Tasquería, chef revelación de Madrid Fusión 2016).

No daba crédito Raquel García después de imponerse a otros cinco cocineros profesionales de «tanto nivel» y «tan profesionales». «Una mezcla de nervios y emociones» recorría su cuerpo una vez conocido el veredicto. Y eso que no es el primer reconocimiento que recibe. Ya tiene en su haber, además, el primer premio de escuelas de hostelería de Andalucía, y sendos segundos en los certámenes MálagaCrea y MarbellaCrea, y opta a la beca de Le Cordon Bleu. Pero, claro, para ella, el galardón de ayer supone un gran paso. «Es un estímulo enorme», reconocía ilusionada poco después de este concurso al que se han presentado un centenar de cocineros de toda España. Sólo seis fueron los elegidos para disputar ayer la final. Pero Raquel García lo tuvo claro desde el principio. Si quería ir a Madrid tenía que hacerlo con algo característico. Por eso optó por el bocadillo de calamares sin lugar a dudas. Aunque también con cierto respeto por atreverse a innovar en algo tan castizo. Precisamente, al final, ese cóctel de creatividad y tradición le hizo destacar frente a propuestas también originales como la hamburguesa de panceta con cebolla desflemada de Rodrigo Gallego, del bar Cos de Santander, que quedó en segundo lugar; o la curiosa hamburguesa de farinato (un chorizo típico de Salamanca) y plátano canario con la que el tinerfeño Eduardo Pelayo se llevó el tercer puesto de este certamen que se desarrolla dentro de Asisa Madrid Fusión, considerado uno de los epicentros del mundo de la cocina, junto a San Sebastián Gastonomika.

J. C. García y martes de bares

En este caso, la decimoquinta edición. Una edición que ayer se abría con Ángel León, de nuevo, como protagonista. Su luz abisal comestible deslumbró. Con ella «dará un poco de magia» a los platos de la nueva temporada de Aponiente (dos estrellas Michelin). Pero dio mucho más de sí la jornada inaugural. También se pudo ver al estrella Michelin malagueño José Carlos García en la presentación del libro 'Las cervezas en la gastronomía del siglo XXI', en el que aportan sus recetas cerca de una veintena de destacados cocineros españoles.

Pero, además, la Federación Española de Hostelería, la Federación Española de Cocineros y Reposteros y Makro rubricaron un acuerdo para hacer del martes un día más de salida. Animan a que los más de 290.000 bares, restaurantes y cafeterías que hay en España planteen ofertas este día. Creen que si los hosteleros bajan los precios, provocarán un efecto llamada que termine por aumentar el consumo como sucedió con el Día del Espectador en las salas de cine. «Queremos que el sector de la hostelería tenga su día propio», declaró ayer en Asisa MadridFusión el responsable de Marketing de Makro, Chema León.