Sanguijuelas milagrosas

¿Sanguijuelas? El cirujano Mario Mateos está acostumbrado a que algunos de sus pacientes den un respingo cuando les pone al corriente de los pormenores del tratamiento que van a recibir. Mateos trabaja en el área de cirugía maxilofacial del hospital Joan XXIII de Tarragona, un servicio que ha sido pionero en la reintroducción de las sanguijuelas en la medicina española. «Hace un par de décadas descubrimos que cirujanos plásticos franceses habían empezado a utilizarlas con éxito en injertos y decidimos probarlas». Aunque al principio tuvieron que enfrentarse a los recelos de la dirección y de algunos de sus colegas, el excelente resultado de los ensayos despejó el camino y sentó las bases del uso de la hirudoterapia (de ‘hirudo’, nombre científico del animal) en el centro.

Las sanguijuelas, llamadas también anélidos por los anillos que les dan forma, se han revelado especialmente indicadas para garantizar el éxito de los implantes o injertos de piel. Cuando los médicos detectan que hay riesgo de que un implante no arraigue por congestión vascular, dejan unos pocos animales sobre la zona intervenida para que succionen la sangre a través de la piel. La mordedura de las sanguijuelas no solo alivia la saturación, sino que proporciona un drenaje natural muy efectivo gracias al potente anticoagulante –hirudina– que tiene su saliva. Lo que hacen, en definitiva, es activar la irrigación de los vasos sanguíneos en los miembros injertados. El doctor Mateos calcula que la terapia permite salvar hasta el 80% de las intervenciones en las que surgen problemas con los colgajos de piel trasplantados.

«Las sanguijuelas son en realidad farmacias ambulantes porque tienen más de un centenar de sustancias con propiedades terapéuticas en su organismo», observa Elena Bogoslovskaya, presidenta de la Asociación Española de Hirudoterapia. Bogoslovskaya nació y se formó en Rusia, donde los anélidos son un recurso terepéutico habitual para un sinfín de dolencias. «La investigación clínica de la hirudoterapia –recuerda– empezó en Moscú en 1936 y desde entonces las sanguijuelas se han ido incorporando a los tratamientos en clínicas y hospitales como un recurso curativo más».

El uso de anélidos con fines medicinales está también muy extendido en otros países. Hospitales y galenos de Reino Unido, Francia, Estados Unidos y, sobre todo, Alemania recurren a las sanguijuelas para un abanico de terapias que se amplía a medida que los ensayos clínicos van sacando a la luz nuevas propiedades terapéuticas. Algunos tratamientos se realizan dentro de los sistemas sanitarios, aunque donde la hirudoterapia ha alcanzado mayor presencia es en el terreno de las terapias alternativas.

el testimonio

«Me salvaron los dedos»

Carmelo Betrán, de 60 años, es un zaragozano que debe al tratamiento con sanguijuelas la salvación de los dedos de un pie. «Me operaron de la rodilla y se me hizo un trombo que descendió hasta el pie y formó microtrombos en los dedos. Me trataron con medicamentos, pero las arterias son tan estrechas que al poco tenía los dedos necrosados y los médicos me dijeron que tendrían que cortármelos». Betrán indagó en busca de tratamientos alternativos hasta que oyó hablar de las sanguijuelas. «Durante dos meses fui a la consulta de Elena Bogoslovskaya tres veces a la semana. Me aplicaba dos o tres sanguijuelas; el anticoagulante que tienen en la saliva disolvió todos los microtrombos y acabó con la necrosis. Puedo decir que las sanguijuelas me han salvado los dedos». El tratamiento, añade, es sencillo: los animales se dejan sobre la zona afectada para que empiecen a succionar la sangre. «No se nota nada, un calambre mínimo, y al cabo de media hora más o menos las sanguijuelas se desprenden por sí solas porque están ya saciadas».