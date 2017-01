Muere el último que pisó la Luna

Cuando el 14 de diciembre de 1972 Eugene Cernan subió al módulo lunar 'Challenger' en el valle de Taurus-Littrow para despegar de vuelta a la Tierra, no podía sospechar que ningún otro ser humano iba a visitar el satélite en décadas. Sin embargo, así ha sido y con su muerte el lunes a los 82 años en un hospital de Houston se ha ido el último hombre que caminó sobre la Luna, el astronauta que, como recordaba ayer su familia, siempre animó a los líderes políticos de Estados Unidos a que hicieran posible que le arrebataran ese título en vida.

Eugene Cernan (Chicago, 1934) era piloto de caza de la Armada e ingeniero areonáutico cuando fue seleccionado por la NASA en octubre de 1963 para los programas Gemini y Apollo. Durante los siguientes trece años, viajó tres veces al espacio, dos de ellas a la Luna -algo que sólo hicieron otros dos astronautas, Jim Lovell y John Young-, y fue uno de los doce que pisaron el satélite: el penúltimo en bajar de un módulo lunar y el último en subir a él. Se retiró en 1976 para trabajar en el sector privado y como comentarista de vuelos espaciales para la televisión.

Cernan abandonó la Tierra por primera vez en junio de 1966 en la 'Gemini 9A' y, durante la misión, dio un paseo espacial de 2 horas y 7 minutos, el segundo en la historia de la astronáutica estadounidense. Su siguiente vuelo fue decisivo para alcanzar el objetivo marcado por John F. Kennedy en 1962, cuando en plena Guerra Fría, con la Unión Soviética por delante en la carrera espacial, se comprometió a que EE UU pondría a un hombre en la Luna antes de que acabara la década.

«Sigo diciéndole a Neil Armstrong que pintamos esa línea blanca en el cielo hasta 14 kilómetros de la Luna para que no se perdiera y todo lo que tuviera que hacer fuera aterrizar. Se lo pusimos fácil», bromeaba Cernan en una entrevista para la NASA en 2007 al recordar el 'Apollo 10'. En cierto modo, fue así. En mayo de 1969, la última misión preparatoria de los alunizajes llevó a Cernan y a Thomas Stafford a rozar la Luna... y la muerte cuando a bordo del módulo lunar 'Snoopy' ensayaron el descenso a la superficie. Bajaron hasta 14 kilómetros de altura y, al ascender para acoplarse al módulo de mando 'Charlie Brown', donde les esperaba John Young, perdieron el control de la nave. Durante 15 segundos, 'Snoopy' giró alocadamente hasta que Houston anuló el piloto automático. Según indica el ingeniero aeronáutico Javier Casado en su libro 'Houston, tenemos un problema' (2005), si la situación se hubiera prolongado un par de segundos, los astronautas no habrían podido recuperar el control de la nave, se habrían estrellado en la Luna y Armstrong no hubiera dado su «gran salto» dos meses después.

Cernan pisó la Luna el 11 de diciembre de 1972. Le acompañó en sus paseos Harrison Schmitt, geólogo y el primer científico profesional en una misión de la NASA. Trabajaron duro durante las 22 horas y 6 minutos de sus tres salidas extravehiculares, pero también se lo pasaron bien. En una de sus caminatas a saltos, Schmitt empezó a cantar 'I was strolling on the Moon one day' (Yo paseaba por la Luna un día) y su compañero le siguió a la carrera y en el canto. Antes de volver al 'Challenger' por última vez, Cernan alejó el rover lunar kilómetro y medio para que su cámara captara el despegue, se arrodilló y escribió en el suelo las iniciales de su hija.