Chicfy: la historia emprendedora detrás del 'Claro que sí, guapi'

¿A quién no le han soltado alguna vez ese manido lema de que el emprendedor es aquel que convierte un problema en una oportunidad? Pues lo cierto es que Nono Ruiz y Laura Muñoz son el ejemplo perfecto. El problema no era otro que la falta de espacio en el armario de esta pareja, que por entonces residía en Granada. A ella le gusta mucho la ropa, va de compras frecuentemente y llegó un momento en el que sus adquisiciones ya no encontraban sitio en casa. Ambos habían tenido una experiencia emprendedora previa que no prosperó -concretamente en la hostelería- y andaban buscando un nuevo proyecto después de saldar sus deudas gracias a su paso por el concurso 'Atrapa un millón'. Tenían poco dinero para invertir esta vez: 5.000 euros. Y a Nono se le encendió la bombilla: un ‘vaciador’ de armarios. Una herramienta fácil de usar y segura que permitiera a chicas adictas a la moda como Laura vender las prendas que ya no se ponen. Internet era el aliado natural para este proyecto basado en la tan en auge economía colaborativa.

En febrero de 2013, siete meses después de que aquella bombilla se encendiera, nació Chicfy, un mercadillo virtual de moda pensado para que chicas -y sólo chicas- se compren y vendan prendas de segunda mano entre ellas. No es simplemente una página de anuncios de particulares, ya que las transacciones se realizan dentro de la plataforma: la compradora de un artículo le paga a Chicfy, que a su vez se lo abona a la vendedora, quedándose con una comisión del 20%. La plataforma se encarga además de organizar el envío a través de sus colaboradores logísticos (Correos y Nacex), con lo que sus usuarias se despreocupan de este proceso.

Los fundadores de Chicfy han demostrado un olfato extraordinario para el marketing: primero en su estrategia de lanzamiento y ahora con su primera y más que exitosa campaña televisiva. Y es que en sus inicios, para dar a conocer su web su apuesta consistió en fichar como primeras usuarias a diez blogueras de moda y ‘celebrities’ como Lovely Pepa, María José Suárez o Elena Tablada, que colgaron sus ‘armarios’ en la web. Fue todo un éxito: el primer día tuvieron 20.000 visitas y cincuenta pedidos sin gastar un euro en publicidad.

El portal fue ganando en seguida usuarias y artículos a la venta. En medio año Chicfy dio un doble salto fundamental para una ‘startup’: contratar al primer empleado -un técnico informático- y cerrar su primera ronda de financiación, de 60.000 euros. En ese momento fue además cuando la empresa se mudó a Málaga. Fue por varios motivos: el trabajador que contrataron es de aquí, Laura también es malagueña y les gustó el ambiente emprendedor de la ciudad. A partir de entonces el crecimiento de Chicfy se aceleró mes a mes: mudanza a una oficina del PTA, nuevas contrataciones, más visitas, más usuarias, más ventas... pasando por otras dos rondas de financiación en 2014 y 2015.

A día de hoy, Chicfy presume de ser «el mayor mercadillo virtual de moda de España» con algo más de siete millones de prendas a la venta y una facturación que en 2015 rondó los 10 millones de euros. Cifras que a buen seguro van a pegar un buen acelerón gracias al “Claro que sí, guapi”.