La acaparadora Nicole Kidman

Nicole Kidman ha confesado una sorprendente debilidad en una entrevista a la revista 'W': si su marido, el cantante neozelandés Keith Urban, no le contesta cuando ella le llama por teléfono, es incapaz de dejar de telefonearle una y otra vez hasta que responde. «Sé que es terriblemente acaparador, pero no lo soporto, me vuelvo muy ansiosa».