El relojero del año

Lleva 20 años velando por el correcto funcionamiento de la maquinaria del reloj de la Puerta del Sol, el que anuncia para toda España el advenimiento del nuevo año. Mientras el país entero se toma las uvas, él se afana para que nada enturbie la fiesta. Jesús López-Terradas, de 72 años, y sus otros dos socios y compañeros, Pedro y Santiago Ortiz, están pendientes la noche del 31 de diciembre de que todos los engranajes estén a punto y bien engrasados. Uno se ocupa del movimiento, otro de los cuartos y un tercero de las horas. En realidad, dejan el brindis para después de las campanadas, cuando ya toda la multitud ruge en vítores por la entrada del nuevo año. Antes están demasiado pendientes para que nada se tuerza.

150 años de vida Testigo del paso del tiempo. El reloj que se alza en lo alto de la Casa de Correos fue inaugurado por Isabel II el 19 de noviembre de 1866. En su siglo y medio de existencia ha sido testigo directo del asesinato del presidente del Consejo de Ministros en 1912, José Canalejas, además de los combates de la Guerra Civil, manifestaciones, rodajes de películas... La bola y el reloj. El mecanismo de la bola no tiene nada que ver con el del reloj. Antes del 31 de diciembre se prepara su caída. Solo en Nochevieja, aunque este año lo ha hecho también con motivo de su 150 aniversario. Antiguamente caía a las 12.00 horas para que los viandantes supieran que era mediodía. En la imagen, mecanismo del reloj de la Puerta del Sol y, al fondo, el de la bola, que va por separado.

De joven López-Terradas se debatía en el dilema de ser relojero o ingeniero industrial. Optó por lo primero y no se arrepiente. Lo raro habría sido que no se dedicara a ajustar manecillas y ruedas dentadas. «En mi familia todo el mundo era relojero: mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, mi tío y mi hermano. Toda mi vida he estado entre máquinas», dice este anticuario que regenta Relojería Losada, dedicada a la restauración de artilugios antiguos, cronómetros, cajas de música, relojes de antesala, de pared, de bolsillo y de pulsera. Es un establecimiento con solera, consagrado al tic-tac más acompasado de Madrid. «Ahora acabamos de arreglar uno de 1680». Gracias a su oficio y su condición de anticuario ha viajado mucho, a la caza de piezas de los siglos XVIII y XIX que se rematan en las subastas de Sotheby’s y Christie’s.

De este hombre reacio a jubilarse no se puede predicar el refrán de ‘en casa del herrero, cuchillo de palo’. Su hogar está repleto de relojes, sobre todo de sobremesa. Y en los ratos libres, la ocupación favorita de López-Terradas es el estudio de la historia de la relojería. Esta tradición se rompe con su descendencia. «Mi hijo es arquitecto y mi hija tiene la carrera de Derecho y Dirección de Empresas. Está en Siemens, pero no en lo suyo».

López-Terradas explica el funcionamiento del reloj en el interior de la torre que lo alberga. / A. Ferreras

Nacido en Toledo, a los tres años su familia se desplazó a Madrid para afincarse en la plaza de Callao, muy cerca de la Puerta del Sol. En los años cincuenta los críos sólo paraban de jugar en la calle cuando aparecía un coche esporádicamente. Desde 1996, su empresa se encarga del mantenimiento del reloj más famoso de España, que ya ha cumplido 150 años desde que José Rodríguez Conejero, más conocido por Losada, lo pusiera en marcha. «Ahora, a causa de la televisión, hay más gente. Toda mi niñez la he vivido aquí al lado y