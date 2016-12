La paella de Rob Schneider desata la ira de los valencianos

La 'paella' cocinada por el actor Rob Schneider ha sido la última en sumarse a la lista de extravagantes inventos culinarios de 'arroz con cosas' que fuera de la Comunidad Valenciana bautizan como paella. El popular cómico estadounidense preparó para Nochebuena una cena con algún puñado de arroz, colas de langosta y verduras y las metió en una fuente de cristal para hacer el horno. Su problema fue que bautizó el plato como 'paella', lo que generó la ira de cientos de personas que criticaron esta receta o, mejor dicho, el uso del término para calificarla.

Horas más tarde, Schneider pidió disculpas al bromear diciendo que las colas de langosta se colaron ellas solas en la bandeja. Lo hizo en alusión a las personas de Sevilla que se sintieron ofendidas, en respuesta a un tuit que informaba de que su engendro de paella se había convertido en tendencia en esta ciudad andaluza.

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG