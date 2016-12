Tráfico, dispuesto a remodelar el carné por puntos tras el repunte de muertes

Un poco de todo. Me atrevería a decir que la DGT es la única institución del Estado que no es deficitaria económicamente hablando, incluso que tiene superávit. Ese dinero recaudado no se revierte en las infraestructuras, y por ende, en evitar accidents y/o en minimizarlos. Otro aspecto a destacar, es la dejadez de los agentes de tráfico y otros cuerpos para con los conductores. Una dejadez pasmante, donde numerosos conductores han asimilado malas praxis (el 95% no saben circular por una glorieta, las motos zigzagean entre los coches hasta ponerse delante, etc, etc). Si os fijáis todos los Directores de Tráfico no toman medidas para mejorar la DGT, no solo en base a evitar accidentes, sino en mejorar la DGT de cara al ciudadano. Por ejemplo, matrículas por semestres, identificación de matrícula con las letras a elección del propietario del vehículo,...todo esto y más lo tienen otros países miembros de la UE. Por qué aquí no se hace?