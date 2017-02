El suero del yogur, ¿tirarlo por el fregadero o bebérselo?

¿Tomárselo o no tomárselo? Como diría Hamlet de Shakespeare esa es la cuestión. Y aunque en este caso se trate de un dilema insustancial que levante la mano aquel que no se lo haya planteado en alguna ocasión. Llegados a este punto el mundo se divide en dos bandos: aquellos que no le hacen ascos a nada y no tienen reparos en beberse el liquidillo de apariencia poco agradable que flota sobre el yogur -sin ni siquiera cuestionarse su procedencia- y aquellos, más cautos, que prefieren tirarlo por el fregadero "por si las moscas".

En Google, de hecho, hay un sinfín de búsquedas de consumidores a los que en algún momento les ha asaltado esta recurrente duda. Conjeturas aparte, los expertos responden: «Fundamentalmente, es agua y sales minerales», explica un especialista en nutrición, que añade que este líquido está formado por las proteínas del suero de la leche. Entonces, ¿se puede ingerir? No solo se puede sino que, además, tiene algunos beneficios. Primer mito desmontado: su formación nada tiene que ver con un incorrecto procedimiento de elaboración industrial.

Durante la coagulación de las caseínas se forma un exudado transparente rico en proteínas como la lactoalbúmina o la lactoglobulina

¿Por qué se produce ese suero? Durante la coagulación de las caseínas se forma un exudado transparente. El yogur es un gel formado por un líquido (suero de la leche) en un sólido (red de proteínas formado por los agregados de caseína). "Parte del líquido se encuentra absorbido en el sólido de forma enlazada. El resto del agua queda atrapada entre el sólido. Cuando se estabiliza el gel parte del líquido es drenado hacia la superficie, produciéndose el proceso de sinéresis", indican. Por ello, cuando veamos que el yogur tiene ese líquido en la superficie no está de más tomarlo, ya que contiene proteínas como la lactoalbúmina o la lactoglobulina, que presentan un valor biológico elevado. Además es rico en calcio y fósforo, en una prorporción adecuada para la correcta asimilación por nuestro organismo.

El fósforo y el calcio son minerales que intervienen en el proceso de mineralización ósea, por lo que son fundamentales para el crecimiento de niños y adolescentes. También son vitales para la mujer, ya que previenen la aparición de descalcificaciones y osteoporosis durante la menopausia. Lo mejor, pues, es que removamos ese suero con una cuchara y lo juntemos con el resto del yogur, de este modo no se desaprovecha ningún nutriente