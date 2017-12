«La Virgen de la Victoria bajará a la Catedral el domingo 29 de abril» Miguel Ángel Orellana, ante la fachada de la iglesia de la Victoria. / Eduardo Nieto Miguel Ángel Orellana, Teniente Hermano Mayor de la Victoria, desgrana los detalles de la celebración del 150º aniversario del patronazgo de la Virgen sobre Málaga y los 75 años de su coronación canónica MANUEL GARCÍA Málaga Jueves, 7 diciembre 2017, 00:24

El teniente hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, Miguel Ángel Orellana, desgrana los detalles de los preparativos para la celebración del 150º aniversario del patronazgo de la Virgen sobre Málaga y los 75 años de su coronación canónica, que empieza esta semana con un triduo extraordinario en el santuario y seguirá en 2018.

– ¿Cómo se están desarrollando los preparativos de la celebración de la efeméride?

–Los preparativos se están desarrollando con mucho trabajo y muchos sinsabores porque después las ideas que tienes no las puedes desarrollar y no se han consolidado. Es el caso del recorrido de la procesión magna, del que hemos barajado varias alternativas.

– ¿Cuáles serán los cultos en honor a la Virgen en este mes?

–Tras la presentación del cartel conmemorativo el pasado viernes en la sede del palacio episcopal, obra de Raúl Berzosa, que creo ha gustado mucho, los cultos en honor a la Virgen de la Victoria en este mes comenzarán este jueves. Será un triduo en la basílica, a las siete de la tarde, que será oficiado por Antonio Coronado, vicario para el Laicado Asociado; Alejandro Escobar, párroco de la iglesia de la Victoria;y José Ferrary, hasta ahora vicario general de la diócesis. El domingo será la misa estacional, presidida por el obispo, Jesús Catalá.

«La Patrona estará en besamanos y se estudia que lo hagan todas las Vírgenes»

– ¿Y los que se llevarán a cabo en el mes de febrero por el 75 aniversario de la coronación?

–Será una misa estacional el día 11 de febrero, presidida por el obispo en el Santuario de la Victoria y se decorará la iglesia. Aún no sabemos si se hará en este mes o en febrero, pero se pretende bajar a la Virgen de su camarín al altar mayor de la parroquia y quede expuesta en un altar efímero para que esté más cerca de los fieles. Hay que darle otra perspectiva, ya que el baldaquino estará en proceso de restauración.

– ¿Cuándo será el traslado a la Catedral?

–Será el domingo 29 de abril, y la imagen presidirá el baldaquino del altar mayor de la Catedral, para que sea algo diferente a los cultos del mes de septiembre. Permanecerá allí durante todo un mes. Para el traslado, la Virgen irá sobre un trono cedido por una cofradía, que aún está por definir, del mismo modo que el itinerario, que incluirá algunas calles de la feligresía de la Victoria.

«El regreso al santuario será el 2 de junio, probablemente por la mañana»

– ¿La Patrona estará en besamanos?

–Se está estudiando la posibilidad de que la imagen esté expuesta en besamanos los días 24 y 25 de mayo, en el pórtico de la Encarnación de la Catedral, y que las Vírgenes de Málaga estén en besamanos la jornada del día 26 de mayo en sus respectivas iglesias.

– ¿Cuáles serán los detalles de la procesión magna?

–La Virgen saldrá de la Catedral en su trono procesional en torno a las cinco de la tarde. El cortejo lo abrirá la banda de cornetas y tambores de la Esperanza, seguido de cincuenta parejas con velas, el guión, el estandarte y las representaciones protocolarias. No sabemos aún qué banda la acompañará. Tras el recorrido, la Virgen accederá a la Catedral por la Puerta de las Cadenas y se colocará en un altar portátil en el pórtico de la Encarnación. A partir de ahí, pasarán todas las Vírgenes por la plaza del Obispo, espacio que estará abierto al público, excepto una zona en la que se habilitará una tarima baja con sillas para las autoridades. En la escalinata de la Catedral habrá tarimas para el obispo, el Cabildo Catedralicio, el clero... Mientras las imágenes pasen por la plaza del Obispo, no tocarán las bandas que las acompañan, ya que participarán coros y orquestas, y se harán lecturas litúrgicas por parte del obispo o de los hermanos mayores de las cofradías. La idea es que sean lecturas cortas para que no se paren los tronos y no se prolonguen en el tiempo de paso.

– ¿Se exornará la fachada de la Catedral ese día?

–Creo que está previsto que haya algún tipo de exorno.

– ¿Habrá sillas para ver la procesión de las imágenes?

–Estamos estudiando esa posibilidad, aunque todavía no es seguro que se lleve a cabo. Sería de la plaza de la Marina hasta la plaza de la Aduana, en Císter no caben sillas. Y quizás en Larios hasta la plaza de la Constitución desde calle Strachan.

– ¿Cuándo regresará la Virgen a su sede canónica?

–El día 2 de junio, probablemente por la mañana.