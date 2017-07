Rocío y Expiración participarán en la procesión de homenaje a la Patrona Las cofradías proyectan realizar un recorrido oficial con sillas que contribuyan a la financiación del evento JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 4 julio 2017, 11:00

Dos de las cofradías invitadas a formar parte de la procesión magna a modo de homenaje a la Patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, por el 150º aniversario de su patronazgo y los 75 años de su coronación canónica, ya han aceptado participar en este acontecimiento previsto para el 26 de mayo del año que viene. La Cofradía del Rocío celebró el pasado martes un cabildo de hermanos en el que se dio luz verde a la procesión extraordinaria de su titular mariana con este motivo, y la Archicofradía de la Expiración también la ha aprobado por unanimidad para María Santísima de los Dolores Coronada en una junta de gobierno celebrada este lunes.

El hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, Francisco Toledo, ha explicado que en los próximos días volverá a convocarse un encuentro con las cofradías de pasión y de gloria invitadas a formar parte de este acontecimiento para seguir perfilando detalles. Una de las propuestas que ya se estudian es la planificación de un recorrido oficial o común por el que pasarían todas las Vírgenes coronadas en sus tronos procesionales y en el que se instalarían sillas que servirían para financiar los gastos de cada uno de los cortejos que ese día se pondrían en la calle de forma extraordinaria.

No obstante, todavía no está totalmente definido el formato de esta magna procesión, cuyo recorrido oficial podría acabar en el entorno de la Catedral, donde estará la Virgen de la Victoria durante todo el mes de mayo del año próximo, para pasar ante su imagen, que posiblemente no regresará a su santuario ese día, sino en fechas posteriores aún por determinar. Según ha indicado Francisco Toledo, la Cofradía de Jesús Cautivo y la Archicofradía de María Auxiliadora ha hecho notar que esta procesión magna coincidiría con las salidas ordinarias de sus respectivas titulares marianas por su festividad. No obstante, para la Hermandad de la Victoria no es viable un cambio de la fecha elegida porque ya está pactada con el Obispado. “Hay que hacerla coincidir con la estancia de la Virgen en la Catedral todo el mes de mayo y la semana anterior o la posterior no puede ser porque tenemos las festividades de Pentecostés y el Corpus Christi”, ha comentado Toledo.