Guía para no perderte la liberación este sábado de El Rico y la procesión de la Humillación

Málaga vivirá este sábado una jornada especial de Semana Santa en pleno verano con el traslado de Jesús El Rico y la Virgen del Amor. El Nazareno, en su discurrir hacia su sede canónica de Santiago, liberará a una presa después de que no pudiera hacerlo el pasado Miércoles Santo. A ello se une la salida extraordinaria Jesús de la Humillación, que recorrerá las calles de la feligresía de Santo Domingo y el barrio del Perchel con motivo del 75º. aniversario de la imagen del Señor.

La primera en salir será la Cofradía de Jesús El Rico y María Santísima del Amor, a las 20.15 horas, desde la iglesia de San Julián, donde las imágenes han recibido culto durante los últimos meses mientras se rehabilitaba su sede canónica, la parroquia de Santiago. En el traslado desde un templo a otro, a las 21 horas está previsto que se proceda a la liberación de una presa en la plaza de la Constitución para cumplir una tradición con 300 años de historia después de que no pudiera hacerlo el pasado Miércoles Santo. En aquella ocasión, el Gobierno no aprobó el indulto al no reunir los reos propuestos las condiciones exigidas para recibir esta medida de gracia.

Ahora recuperará la libertad una mujer de mediana edad condenada a tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública por la venta en menudeo de drogas a la que aún le quedaban dos años para cumplir la pena. En la plaza de la Constitución se ubicará una tribuna y el acto de liberación consistirá en la lectura del decreto de indulto y la firma del mismo. Estará presidido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, junto a otras autoridades como el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el subdelegado en la provincia, Miguel Briones; el alcalde de la capital, Francisco de la Torre; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el obispo de la diócesis, Jesús Catalá; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; el jefe superior de Policía de Andalucía Oriental, Jorge Martí; el comisario provincial, Francisco López Canedo; la presidenta de la Audiencia Provincial, Lourdes García, y el subdirector general de Gestión de Instituciones Penitenciarias, Javier Nistal.

Rico Salida 20.15 horas desde la iglesia de San Julián Acto de liberación A las 21 horas en la plaza de la Constitución. Consistirá en la lectura del decreto de indulto de una presa de mediana edad condenada por un delito contra la salud pública a la que aún le quedaban dos años y medio de condena. Presidirá el ministro de Justicia, Rafael Catalá. A su conclusión, Jesús El Rico impartirá la bendición a los presentes. Encierro A las 00.30 horas aproximadamente. Recorrido Calle Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Larios, Sancha de Lara, Molina Larios, Santa María, San Agustín, Granada y a su templo, donde tienen previsto encerrarse aproximadamente sobre las 00.30 horas.

Una vez que se produzca la liberación, Jesús El Rico impartirá la bendición a los presentes. Está previsto que la liberada acompañe a la imagen en lo que resta de recorrido, según explicó el hermano mayor, Antonio Martínez.

Jesús El Rico irá sobre sus andas de traslado acompañado de los tambores de la banda de cornetas de Fusionadas, mientras que la Virgen del Amor lo hará en las andas de la Virgen de Consolación y Lágrimas, cotitular de la Archicofradía de la Sangre, y bajo los acordes de la banda de música de la Expiración. El cortejo lo formarán hermanos con velas.

El recorrido del traslado es el siguiente: calle Nosquera, Comedias, Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Larios, Sancha de Lara, Molina Lario, Santa María, San Agustín, Granada y a su templo, donde tienen previsto encerrarse aproximadamente sobre las 00.30 horas.

Señor de la Humillación

La procesión extraordinaria del Señor de la Humillación saldrá a las nueve de la noche desde la iglesia de Santo Domingo. El cortejo lo abrirá una cruz guía acompañada de ciriales y dalmáticas. Seguidamente, irán hermanos con velas y una representación de los hermanos mayores de la cofradía: la Policía Local de Málaga, El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y el Ministerio de Defensa.

HUMILLACIÓN Salida 21.00 horas desde la iglesia de Santo Domingo Encierro 02.00 horas, aproximadamente. Recorrido Plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, pasillo de Santo Domingo (pérgola junto al río Guadalmedina), puente de la Esperanza, Hilera, glorieta Lola Carrera, Cerezuela, Huerta del Obispo, Cerrojo, Almansa, Armengual de la Mota, Enrique Scholl, Libertad, Llano de la Trinidad, Polvoristas, plaza de la Imagen, Zurradores, Martinete, Cerrojo, Fuentecilla, Calvo, plaza de La Legión Español, Fray Alonso de Santo Tomás y encierro en la iglesia de Santo Domingo.

La procesión hará el siguiente recorrido: plaza de Fray Alonso de Santo Tomás, pasillo de Santo Domingo (pérgola junto al río Guadalmedina), puente de la Esperanza, Hilera, glorieta Lola Carrera, Cerezuela, Huerta del Obispo, Cerrojo, Almansa, Armengual de la Mota, Enrique Scholl, Libertad, Llano de la Trinidad, Polvoristas, plaza de la Imagen, Zurradores, Martinete, Cerrojo, Fuentecilla, Calvo, plaza de La Legión Español, Fray Alonso de Santo Tomás y encierro, que se prevé sobre las dos de la mañana.

Habrá dos turnos de hombres de trono. El cambio se hará en la calle Libertad. Los portadores estrenarán una túnica que se ha confeccionado con motivo de los 75 años de la bendición del Señor de la Humillación. De mayordomos de trono de la Humillación ejercerán 12 personas que a lo largo de la historia de la cofradía han ocupado ese cargo en la procesión. Del acompañamiento musical se encargará la banda de cornetas y tambores de Jesús Cautivo.

Tras la salida, se visitarán las sedes de las cofradías de Mena, Dolores del Puente y Esperanza. En el Llano de la Trinidad habrá un acto al lado de las dependencias de la Policía Local y se montará un alta efímero junto al convento de las Filipenses. A lo largo del recorrido habrá petaladas y saetas. Las calles del barrio se han adornado para dar mayor relieve a esta procesión extraordinaria.