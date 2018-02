TVE retransmitirá en directo parte de las procesiones del Jueves y el Viernes Santo de Málaga Además de las imágenes en directo, está previsto que se emitan secuencias de los desfiles de días anteriores ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 14 febrero 2018, 15:08

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Julio Andrade, ha anunciado esta mañana que el Consistorio y la Diputación Provincial han llegado a un acuerdo para que TVE retransmita en directo parte del Jueves Santo y el Viernes Santo en Málaga.

Andrade ha dicho que serán dos horas pero no ha podido precisar, ya que aún no está cerrado, la franja horaria en la que se emitirán los desfiles procesionales, de ahí que no se sepa qué cofradías (Santa Cruz, Viñeros, Cena, Mena, Misericordia, Zamarrilla, Esperanza y Fusionadas) serían las que saldrían en directo. Fuentes consultadas han añadido que además de las imágenes en directo está previsto que se emitan imágenes de los desfiles de días anteriores.