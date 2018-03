¿Cómo es realmente el socavón de la calle Tejón y Rodríguez? Aspecto del interior de la obra, con la nueva valla instalada junto a la calle. / SUR Las ocho cofradías que pasarán junto a este agujero de 11 metros de profundidad tendrán que aligerar el paso y la policía impedirá la presencia de público ANTONIO M. ROMERO Sábado, 24 marzo 2018, 17:38

Las cofradías de Huerto, Cautivo y Sangre no esta Semana Santa 2018 por la calle Tejón y Rodríguez ante el posible riesgo en este tramo por las obras que se están desarrollando en un solar frente al aparcamiento de esta céntrica vía, donde hay un socavón de 11 metros de profundidad. El resto de hermandades afectadas (Estudiantes, Humillación, Nueva Esperanza, Paloma, Mena, Esperanza, Zamarrilla y Piedad) han decidido no cambiar su itinerario y pasar por Tejón y Rodríguez. Así se acordó anoche en una reunión de la Agrupación de Cofradías.

Huerto, Cautivo y Sangre discurrirán por Casapalma y Cárcer y no afectarán a los itinerarios de otras cofradías. En el caso de las dos primeras hermandades supondrá una ampliación de su horario en la calle de entre 45 minutos y una hora, mientras que para la Sangre la incidencia es mínima, ya que se encuentra a pocos metros de su casa hermandad.

La Policía Local en la que recomendaba no pasar ante el riesgo que podría suponer, porque no se puede garantizar el riesgo cero

Para reforzar la seguridad en Tejón y Rodríguez para las hermandades que han decidido pasar por ella, se van a adoptar algunas medidas, según informaron fuentes consultadas. Así se aforará la calle para que durante el paso de las cofradías no haya público en ese tramo. No obstante, cuando no haya cortejos se podrá transitar sin problema. Además, los desfiles procesionales aligerarán el paso por esta zona y procurarán no parar en este tramo; en el que habrá mayor presencia de la Policía Nacional y Local y de seguridad privada –la Agrupación desplegará cuatro vigilantes–. Igualmente habrá mayor señalización en las calles del entorno, explicaron las fuentes.

Estas decisiones adoptadas por las cofradías en el ámbito de su legítima autonomía se producen después de que el pasado 12 de marzo se conociera una carta de la Policía Local en la que recomendaba a las cofradías no pasar por Tejón y Rodríguez ante el riesgo que podría suponer, en caso de avalanchas, el socavón de la obra de reconstrucción de un edificio. Desde el Ayuntamiento, aunque no se puede garantizar el riesgo cero, se han adoptado todas las medidas tanto desde el punto de vista urbanístico –se ha instalado una valla capaz de soportar en un metro un impacto de 500 kilos– como de seguridad.