El nuevo recorrido oficial de la Semana Santa de Málaga es bien recibido por Ayuntamiento, comerciantes y vecinos Recreación del aspecto que tendría el nuevo recorrido en la curva hacia Molina Lario. El alcalde dice quetiene más ventajasque inconvenientes,y la asociación Centro Histórico opina que puede dar difusión comercial ANTONIO M. ROMERO y JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 13 julio 2018, 01:05

La propuesta de nuevo recorrido oficial que proyecta la Agrupación de Cofradías de Semana Santa para su aplicación a partir del año que viene cuenta por ahora con el beneplácito del Ayuntamiento y de los colectivos de comerciantes y vecinos del Centro Histórico, a excepción de los hosteleros, que se reservan su postura a la espera de mantener la semana que viene una reunión al respecto con el presidente de la entidad de San Julián, Pablo Atencia.

El alcalde, Francisco de la Torre, afirmó que al nuevo recorrido le ve «más ventajas que inconvenientes» y anunció que el Ayuntamiento va a colaborar, a través de sus distintas áreas, «de manera clara» en lo que pidan desde la Agrupación de Cofradías. De la Torre destacó que los cambios propuestos no le parecen mal desde el punto de vista de la convivencia de la Semana Santa con la vida diaria de la ciudad y puso en valor cuestiones como que se reduce la ocupación de la plaza de la Constitución por la tribuna oficial y que se han tenido en cuenta las directrices en materia de seguridad que desde las autoridades pertinentes se han recomendado. «Las distancias entre las sillas, el número de filas, la accesibilidad … se mejoran claramente en términos comparativos entre el actual y el nuevo. El balance, desde el punto de vista de la seguridad, es favorable», dijo.

El regidor remarcó que el nuevo recorrido no aumenta el número de sillas por lo que «no hay un afán mercantilista» y quedan más espacios libres para que el ciudadano que no tiene sillas pueda ver las procesiones desde el recorrido oficial. Eso sí, admitió que habrá menos paso de cofradías por la calle Carretería, «lo que puede crear alguna reflexión en términos de lamento y queja por los malagueños que ven allí las procesiones», comentó.

Para la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, el nuevo recorrido que proyectan las cofradías les supondrá ventajas y desventajas. Su presidenta, María José Valenzuela, señaló que los establecimientos de las nuevas calles que se incorporan, como Martínez, Atarazanas y Molina Lario, «se van a ver perjudicados porque en el momento en que empiecen a pasar las cofradías casi van a tener que cerrar». «Salvo para la hostelería, la Semana Santa hace que el comercio venda menos», admitió.

Admiten que habrá pérdida de ventas en algunas calles pero también efectos positivos

No obstante, reconoció que las vías que van a pasar a formar parte del itinerario común por el que discurren todos los cortejos procesionales también se van a ver en cierto modo beneficiadas porque incluirlas en ese circuito supone darles mayor difusión desde el punto de vista comercial. «Es positivo porque pasa más gente y se fijan más en los comercios que existen y en los escaparates. Por ejemplo, el despegue de la plaza de Camas fue a raíz del paso de las cofradías por este lugar. Hay ciertas zonas del Centro por las que a veces no se pasa y el hecho de que haya procesiones sirve para que nos fijemos más ellas», argumentó Valenzuela.

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos Casco Antiguo, Alfonso Miranda, apuntó que su entidad considera que el nuevo recorrido les puede afectar prácticamente igual que el actual. «Como los cortes tráfico van a ser prácticamente los mismos, la afección va a ser parecida», expuso. No obstante, consideró como algo positivo que se hayan previsto tribunas de menor altura y más espacios para las entradas y salidas a las zonas de sillas. «Si el nuevo recorrido supone que más gente va a poder ver la Semana Santa, nos parece bien», añadió este representante vecinal, que sí mostró sus críticas por lo que considera como un exceso de procesiones extraordinarias a lo largo del año. «El problema no es la Semana Santa, es el 'año santo'. Estamos en contra de que se tome la calle en repetidas ocasiones», declaró.

El presidente de la asociación de hosteleros de Málaga (Mahos), Javier Frutos, explicó que tiene previsto mantener la semana que viene un encuentro con el presidente de la Agrupación para abordar el proyecto de reforma del recorrido oficial, por lo que no quiso ahondar en su postura al respecto hasta no tener esa reunión. «Nos preocupa sobre todo el tema de las terrazas y de las nuevas calles por las que pasaría. A priori no parece que haya muchas afectadas, pero queremos sentarnos con la Agrupación y valorarlo», indicó Frutos.

El responsable en Málaga de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costal del Sol (Aehcos), Francisco Moro, valoró positivamente el proyecto. «Si haya más espacios para ver las procesiones, es bueno», dijo.

Jura de cargos de la nueva directiva La iglesia de San Julián acogió ayer el acto de la jura de cargos de la nueva junta de gobierno de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa, que sigue presidida por PabloAtencia. La jura se desarrolló en el transcurso de una misa oficiada por el delegado diocesano de Cofradías, Manuel Santiago, y el párroco de los Santos Mártires, Felipe Reina. Al acto acudieron el alcalde, Francisco de la Torre, y la delegada de la Consejería de Cultura, Monsalud Bautista, entre otras autoridades.