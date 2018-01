El mundo cofrade, consternado por la muerte de Antonio Garrido, su gran pregonero

Su epílogo: Final de pregón del 25º. aniversario de la coronación de la Virgen de la Esperanza

Vuelvo al prado verde, lugar amenísimo, aromado por el romero. La túnica verde me acompaña siempre, nunca me la quito porque es mi alma, alma verde. Revestido en sus pliegues amorosos os digo:

Nunca las flores fueron más hermosas, ni las estrellas, corona más brillante, ni el amor de tu pueblo, ola gigante que a tus plantas se quiebra rumorosa. En tus ojos me miro y estoy cierto de la paz, del silencio y de la aurora que sostienen mi fe en cada hora del más grande dolor y sufrimiento. Tú eres Madre de Dios, Reina y Señora, romero, fuerza, sacrificio, viento, que en mi alma renace y que te implora. Tú eres Arca de Dios, que en el tormento me alcanzas el perdón y me enamoras, ¡Esperanza de fe, Luz de mis sueños!