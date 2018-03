La lluvia obliga a la Prohermandad de la Virgen del Sol a cambiar su lugar de salida Seis asociaciones de fieles y la imagen del Santo Suplicio, de la Cofradía de Zamarrilla, recorrerán las calles este fin de semana RAFAEL RODRÍGUEZ Málaga Jueves, 8 marzo 2018, 19:15

Seis prohermandades y la Cofradía de Zamarrilla, que celebrará un vía crucis este viernes con la imagen del Señor del Santo Suplicio, pondrán en la calle, este fin de semana, las primeras procesiones de la cuaresma. Sin embargo, la inestabilidad atmosférica parece que quiere restar protagonismo a la salida de los primeros nazarenos en los barrios, circunstancia que ya ha obligado a los cofrades de la Virgen del Sol a tomar una primera decisión a causa de la lluvia que viene cayendo en la ciudad estos días: el cambio de emplazamiento de su inicio procesional. Así, la Dolorosa de José Dueñas Rosales no partirá este viernes del tinglado instalado en la calle San Lázaro, en la falda del monte Gibralfaro –parte de esta vía no se encuentra transitable por el desprendimiento de tierra del propio monte motivado por las inclemencias meteorológicas–, sino que lo hará, finalmente, desde su sede, el convento de las Hijas de María Inmaculada, en plena calle Victoria. Este imprevisto obligará también a cambiar parte del recorrido establecido inicialmente, aunque se respetará el horario. En este sentido, el cortejo saldrá del cenobio a las 18.00 horas para buscar la calle Esperanza y continuar por Lagunillas, plaza de la Victoria, Altozano, Cruz Verde, Frailes, Huerto del Conde, Cobertizo del Conde, Gómez Salazar, plaza de Miguel de los Reyes, Lagunillas, Esperanza y Victoria (hacia las 22.00 horas). La Virgen del Sol, que el pasado año no procesionó por falta de portadores y nazarenos, irá a los sones de la banda de música de Rincón de la Victoria.

Igualmente, este viernes tiene prevista su salida procesional la Virgen en su Dulce Resignación y Esperanza desde la iglesia conventual de la Trinidad. La comitiva se pondrá en marcha a las 19.15 horas para recorrer la Calzada de la Trinidad, San Quintín, Sevilla, Trinidad, plaza Bailén, Pelayo, Rafaela, Diego de Vergara, Bailén, Pacheco Maldonado, Fernando Chirino, Monteleón, Calzada de la Trinidad y Compás de la Trinidad, con encierro a las 23.30 horas. Los nazarenos rezarán el rosario durante el itinerario y participará un quinteto de metales.

La jornada del viernes se completará con el vía crucis que practicará la Cofradía de Zamarrilla en la parroquia de la Amargura a partir de las 19.30 horas. Antes del piadoso ejercicio, la imagen de Jesús del Santo Suplicio, acompañada por una capilla musical de la propia hermandad, saldrá desde la ermita a las 19.00 horas para dirigirse al templo de la Amargura por Martínez Maldonado y Arango. Concluido el vía crucis, la escultura de Palma Burgos regresará en procesión a la ermita por Luis Braille, Martínez Maldonado, Diego de Vergara, Antonio Jiménez, Ruiz, Pelayo, Lanuza, avenida Barcelona, Arrebolado, Carril y Mármoles. Participará la agrupación musical San Lorenzo Mártir.

Asimismo, la parroquia de Santa Ana y San Joaquín, en el barrio de Nueva Málaga, acogerá, después de la eucaristía de las 19.30 horas, un vía crucis con la Virgen de Guadalupe, la última Dolorosa del imaginero Luis Álvarez Duarte para Málaga, mientras que la Asociación Daffari también ha convocado a los hombres de trono para rezar el piadoso ejercicio a las 21.00 horas, en la iglesia de Santa Catalina, sede canónica de la Hermandad de Viñeros.

Sábado en la zona oeste de la ciudad

El sábado se celebrarán dos procesiones en la zona oeste de la ciudad si el tiempo lo permite: la de Jesús ante Anás, en El Palo, y la de la Virgen del Carmen Doloroso, en Pedregalejo.

La efigie cristífera saldrá a las 17.00 horas, desde el auditorio Eduardo Ocón. El séquito recorrerá el paseo marítimo de la barriada paleña y algunas vías del interior. Así, partirá desde la calle Mar y seguirá por Quitapenas, Marcos Moreno, avenida de la Estación, Ortega y Munilla, Alonso Carrillo de Albornoz, Miguel Moya, Padre José Tejera, Pérez Zúñiga, Almería, Aljofaina, Antofagasta, Martínez Falero, Caballero de los Espejos, Padre Lerchundi, Jurado de Parra, Carlos Frontaura, Aguilar y Cano y Practicante Fernández Alcolea, rumbo al auditorio (23.00 horas). La agrupación musical San Lorenzo Mártir repetirá este año tras el trono del grupo escultórico.

El grupo parroquial del Carmen Doloroso, por su parte, iniciará su recorrido a las 18.00 horas, desde la parroquia del Corpus Christi. Luego, continuará por las calles Ventura de la Vega, Juan Sebastián Elcano, Fernández Shaw, Mariano de Cavia, Manuel de Palacio, Ángel Gimerá y Bolivia para acceder en el paseo marítimo El Pedregal y regresar al templo (22.00 horas) por Cenacheros, Pegote, César Riario, Juan Sebastián Elcano. El acompañamiento musical lo pondrá un año más la unión musical Maestro Eloy García.

Domingo en Huelin y El Tarajal

El fin de semana concluirá con las procesiones, este domingo, de la Virgen de Lágrimas del Carmen, en Huelin, y la de Jesús Cautivo de las Misericordias, en El Tarajal.

La Dolorosa de Israel Cornejo, que el pasado año no salió por problemas de última hora, partirá a las 17.00 horas, de la parroquia de San Patricio. El cortejo, en el que participará la banda de música de las Flores, marchará por las calles Princesa, Cañizares, Garcerán, Las Navas, Antonio Soler, Tomás de Echevarría, Goya, Héroe de Sostoa, Domingo de Orueta, Borgoña, Río de Alcarache, Carril de la Cordobesa, Genil, Pasaje de Genil, Bartolomé Pancorbo, Héroe de Sostoa, Spiteri, Isla Cristina, Federico Orellana, a su templo.

De otra parte, la prohermandad de Jesús Cautivo de las Misericordias comenzará su salida procesional a las 18.00 horas, desde el ‘tinglao’ de la calle Guadalquivirejo. Intervendrá la agrupación musical Nuestra Señora de la Encarnación de la localidad granadina de Almuñécar. Su itinerario será el siguiente: Conejito, Aljaima, Tarajal, Salino, Nereida, Nemoroso, Chaparral y Guadalquivirejo.