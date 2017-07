Jesús El Rico libera a una presa en pleno verano

Como si fuese un Miércoles Santo, pero en pleno verano, la imagen de Jesús El Rico ha liberado este sábado a una indultada después de que no pudiera hacerlo la pasada Semana Santa. En aquella ocasión, el Gobierno no aprobó el indulto al no reunir los reos propuestos las condiciones exigidas.

Pese al calor, cientos de malagueños se echaron a la calle para vivir una jornada cofrade especial al coincidir con la salida extraordinaria de Jesús de la Humillación con motivo del 75º. aniversario de la bendición de la imagen.

La Cofradía de El Rico, aprovechando la ocasión del traslado de sus titulares hacia su sede canónica de Santiago tras las obras de rehabilitación realizadas en el templo, ha celebrado este acto en la plaza de la Constitución.

Las imágenes han salido de la iglesia de San Julián, donde han recibido culto durante el periodo en el que se han desarrollado los trabajos en Santiago, a las 20.15 horas y han recorrido las calles del Centro. El Cristo procesiona sobre sus andas de traslado, acompañado de los tambores de la banda de cornetas y tambores de Fusionadas, mientras que la Virgen del Amor lo hace en las andas de la Virgen de Consolación y Lágrimas, a los acordes de la banda de música de la Expiración. El cortejo lo forman hermanos con velas.

A las 21 horas el cortejo ha llegado a la plaza de la Constitución, donde se ha llevado a cabo el acto de la liberación. Una tribuna instalada con motivo del evento, presidido por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha albergado a las autoridades.

El acto ha consistido en la lectura del decreto de indulto y la firma del mismo por parte del reo. Seguidamente, Jesús El Rico ha impartido la bendición a los asistentes a los sones del himno nacional entre los aplausos del público.

La indultada que ha recuperado la libertad, que ha acompañado a la imagen en el recorrido, es una mujer de mediana edad condenada a tres años y tres meses de prisión por un delito contra la salud pública por la venta en menudeo de droga a la que aún le quedaban dos años para cumplir la pena.

Una vez acabado el acto, los titulares han continuado su camino hacia la iglesia de Santiago protagonizando una tarde extraordinaria que concluirá con el encierro, previsto a las 00.30 horas.