Huerto, Cautivo y Sangre no pasarán por Tejón y Rodríguez Huerto, Cautivo y Sangre discurrirán por Casapalma y Cárcer / SUR Para las cofradías que discurran por esta calle ser reforzará la seguridad, se aforará el tramo y las hermandades aligerarán el paso

Las cofradías de Huerto, Cautivo y Sangre no pasarán finalmente por la calle Tejón y Rodríguez ante el posible riesgo en este tramo por las obras que se están desarrollando en un solar frente al aparcamiento de esta céntrica vía, donde hay un socavón de 11 metros de profundidad. El resto de hermandades afectadas (Estudiantes, Humillación, Nueva Esperanza, Paloma, Mena, Esperanza, Zamarrilla y Piedad) han decidido no cambiar su itinerario y pasar por Tejón y Rodríguez.

Así se ha acordado esta noche en una reunión en la sede de la Agrupación de Cofradías a la que han acudido los concejales Teresa Porras (Servicios Operativos) y Francisco Pomares (Urbanismo) y el superintendente de la Policía Local Juan Ferrer por parte del Ayuntamiento, y el presidente del ente agrupacional, Pablo Atencia, el responsable de Horarios e Itinerarios, José María Souvirón, así como los hermanos mayores de las hermandades afectadas, por la parte cofrade.

Huerto, Cautivo y Sangre discurrirán por Casapalma y Cárcer y no afectarán a los itinerarios de otras cofradías. En el caso de las dos primeras hermandades supondrá una ampliación de su horario en la calle de entre 45 minutos y una hora, mientras que para la Sangre la incidencia en mínima ya que se encuentra a pocos metros de su casa hermandad.

Para reforzar la seguridad en Tejón y Rodríguez, se van a adoptar algunas medidas, según informaron fuentes consultadas. Así se aforará el tramo para que durante el paso de las cofradías no haya personas en ese tramo, cuando no haya cortejos se podrá transitar sin problema; los desfiles procesionales aligerarán el paso y se recomienda no parar en ese tramo; habrá mayor presencia de la Policía Nacional y Local y de seguridad privada -la Agrupación desplegará cuatro vigilantes-; y habrá mayor señalización en las calles explicaron las fuentes.