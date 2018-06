Cuatro salidas procesionales marcan el fin de semana en Málaga El regreso de la Patrona a su santuario y el Corpus Christi, que vuelve al horario de mañana, copan la agenda cofrade JESÚS HINOJOSA Málaga Sábado, 2 junio 2018, 00:43

Nuevo fin de semana de procesiones el que vivirá Málaga tras la magna de Vírgenes coronadas que se celebró el pasado sábado en homenaje a la Virgen de la Victoria, por el 150.º aniversario de su patronazgo y los 75 años de su coronación canónica. Cuatro salidas procesionales copan la agenda cofrade de este sábado y domingo, marcada por la celebración del Corpus Christi, que regresa al horario de mañana tras ocho años celebrándose por la tarde.

La primera procesión será este sábado, a las 20.30 horas, y estará protagonizada por Santa María de la Victoria, que regresará de este modo a su santuario tras los cultos extraordinarios en su honor en la Catedral. El cortejo, que irá acompañado por la banda de música de la Archicofradía de la Expiración, efectuará el siguiente recorrido: Císter, San Agustín, Granada, plaza de Uncibay, Casapalma, Cárcer, Ramos Marín, Gómez Pallete, Merced, Huerto del Conde, Coto de Doñana, Victoria, Compás de la Victoria y plaza del Santuario.

El domingo será la celebración del Corpus Christi, que arrancará a las 9.30 horas con la misa estacional presidida por el obispo, Jesús Catalá, en la Catedral. Sobre las 10.30 horas está previsto el arranque del cortejo, que este año volverá a salir por la puerta del patio de los Naranjos, con el Santísimo ya instalado previamente en la carroza en el interior del templo. El escuadrón de la Policía Local y la banda de cornetas y tambores del Real Cuerpo de Bomberos abrirán la comitiva, formada, por este orden, por las hermandades de gloria no agrupadas, las de pasión no agrupadas, las de gloria agrupadas, las de pasión agrupadas, la Banda Municipal de Música, las cofradías sacramentales de gloria, las sacramentales de pasión, las representaciones de las agrupaciones de pasión y de gloria, de las hermandades de los Patronos y la Patrona, los arciprestazgos, la Adoración Nocturna, los seises y el clero con la custodia. La organización ha previsto que únicamente porten cirios encendidos las hermandades sacramentales, hasta un máximo de diez, para no alargar en exceso el cortejo. El resto de cofradías pueden estar representadas por guión y cuatro bastones.

La procesión efectuará el siguiente recorrido: patio de los Naranjos, Santa María, Sánchez Pastor, Granada, plaza de la Constitución, Larios, Strachan, Postigo de los Abades, Cañón y Císter. La existencia del elevador de una obra en la calle Santa María ha obligado a modificar el tramo inicial del recorrido de la procesión, que iba a recorrer esta vía al completo para desembocar en la plaza de la Constitución. Así, finalmente, la transitará pero solo hasta la calle Sánchez Pastor, por la que girará a la derecha para seguir por la calle Granada hasta Larios.

El Obispado ha engalanado su fachada a la calle Santa María con reposteros para el paso de la custodia, que será recibida igualmente con un total de cuatro altares. El primero de ellos será instalado por la Hermandad de Humildad y Paciencia junto a la iglesia del Sagrario, el siguiente será el que levanta la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa en la plaza de la Constitución, la Hermandad de la Sagrada Cena realizará uno con su titular en la calle Postigo de los Abades, y la Agrupación de Congregaciones, Hermandades y Cofradías de Gloria colocará el suyo en la confluencia de las calles Císter y Cañón.

El altar de las glorias estará presidido por la Virgen de la Sierra, cuya hermandad cumple este año el 90.º aniversario de su fundación. Esta imagen protagonizará dos procesiones, de ida y vuelta al altar, desde su sede en la parroquia de Santiago. A las 8.30 horas del domingo saldrá en rosario de la aurora hasta el altar, por las calles San Agustín y Císter, y regresará a partir de las 13 horas, por la calle Alcazabilla y la plaza de la Merced, con el acompañamiento de la banda de música de Zamarrilla. La Virgen será portada por miembros de la Hermandad de San Rodrigo Mártir de Cabra (Córdoba).

Por su parte, la Hermandad de la Sagrada Cena trasladará a su Cristo al altar igualmente con dos procesiones. La primera de ellas arrancará a las 9.00 horas del domingo desde la parroquia de los Santos Mártires y recorrerá las calles Santa Lucía, Granada, plaza de la Constitución, Larios, Strachan y Postigo de los Abades. La procesión de regreso será a las 18 horas, desde el altar en Postigo de los Abades, y recorrerá las calles Cañón, Císter, San Agustín, Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, Granada y Santa Lucía.