Comerciantes del Centro de Málaga rechazan el nuevo recorrido oficial para las cofradías El uso de la puerta catedralicia del Postigo de los Abades resulta clave para el nuevo recorrido. / Eduardo Nieto Establecimientos de la calle Martínez presentan un escrito en el Ayuntamiento para oponerse a la propuesta que baraja la Agrupación JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 29 junio 2018, 00:14

La Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga sigue inmersa en los trámites y estudios para aplicar un nuevo recorrido oficial o común de las procesiones que podría ver la luz el año que viene. Tras la reelección de Pablo Atencia como presidente del ente agrupacional, todo apunta a que antes de que llegue el parón de agosto se someterá a votación en el seno de la entidad de San Julián un itinerario que arrancaría en la plaza de la Constitución, donde la la tribuna se colocaría enfocada hacia el lateral sur, y continuaría por las calles Larios, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario, para terminar al pie de la torre inacabada de la Catedral. Tras el debate sobre este nuevo recorrido que se llevó a cabo en 2016, la Agrupación ha retomado los trámites para darle forma después de la pasada Semana Santa.

Su aplicación dependerá de que la propuesta recabe un respaldo mayoritario en los órganos de gobierno de la Agrupación. No obstante, pese a que todavía no se ha aprobado, un grupo de comerciantes delCentro Histórico ya ha presentado en el Ayuntamiento un escrito para rechazar la iniciativa. Se trata de una veintena de establecimientos de la calle Martínez que, en un documento al que ha tenido acceso este periódico, manifiestan que están «totalmente en contra de que nuestra calle se quede acotada como recorrido oficial de las procesiones de Semana Santa, ya que este hecho incidiría notablemente en un descenso de nuestras ventas». Los comerciantes de la calle Martínez remarcan que la procesión magna de Vírgenes coronadas celebrada el pasado 26 de mayo, que tuvo en esta vía el acceso común para los tronos de las hermandades invitadas, «sirvió de experimento para comprobar la repercusión negativa sobre nuestra calle, pese a ser entrada del recorrido oficial (no parte central como se pretende) en las horas que pasaron los tronos, donde los comercios quedaron colapsados, con puertas bloqueadas por el público, escaparates peligrosamente presionados y mínimas ventas durante varias horas de ese sábado», expone el escrito presentado.

La calle Martínez es la calle comercial de menor anchura del nuevo recorrido oficial que baraja la Agrupación. Su presidente, Pablo Atencia, apuntó que se hablará con los comerciantes y con los abonados del recorrido oficial «cuando se avance en el proyecto». «Hablaremos con ellos para establecer pasillos de forma que les afecte lo menos posible», añadió Atencia, quien comparó la situación que puede darse en la calle Martínez con la que ya se produce en el tramo de la calle Granada donde se colocan sillas.

Segunda puerta de la Catedral

Según las consultas realizadas por este periódico, la puesta en marcha del nuevo recorrido oficial no depende únicamente de que recabe un respaldo mayoritario entre las cofradías, sino también de que se autorice el uso de la puerta del crucero de la Catedral que da a la calle Postigo de los Abades para que puedan acceder por ella al templo las que hacen estación de penitencia en su interior. Como ya avanzó este periódico (ver Pasión delSUR22/11/2017), el Cabildo Catedralicio está de acuerdo con el uso de esta puerta, y los contactos realizados hasta ahora por la Agrupación con el Ayuntamiento y la delegación de la Consejería de Cultura han tenido un resultado favorable, según varias fuentes consultadas. Eso sí, el uso de la puerta requeriría la instalación de una gran rampa desmontable que permita el giro de los tronos hacia la puerta del crucero de la Catedral.

La viabilidad de los nuevos horarios e itinerarios planteados para el cambio de recorrido oficial está supeditada a que pueda utilizarse esta segunda puerta, ya que de ello depende que puedan cuadrar los fijados ahora para jornadas como el Domingo de Ramos y el Viernes Santo.