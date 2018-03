Las cofradías del Domingo de Ramos de Málaga estudian opciones ante el riesgo de lluvia Lágrimas y Favores Las hermandades han mantenido una reunión en la casa del Prendimiento para coordinar posibles cambios en los horarios ante la posibilidad de chubascos JESÚS HINOJOSA Málaga Sábado, 24 marzo 2018, 19:06

Las cofradías que procesionan en la jornada del Domingo de Ramos en Málaga han mantenido este sábado una reunión en la casa hermandad de la Cofradía del Prendimiento para estudiar diversas opciones de posibles cambios de horarios e itinerarios ante la posibilidad de lluvias apuntada por la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología para la mañana de este domingo. Según fuentes consultadas por este periódico, no se ha tomado decisión alguna de modificación de los horarios y se va a estar a la espera del pronóstico del tiempo que se recabe horas antes de la salida de las primeras procesiones, las de Pollinica, Lágrimas y Favores, y Humildad y Paciencia.

No obstante, se han barajado diferentes opciones de cambios de horarios y de recorridos en el caso de que las primeras cofradías de la jornada opten por retrasar su salida. Con todo, no hay nada cerrado y las hermandades del Domingo de Ramos se han facilitado entre sí diversos contactos para estar permanentemente en comunicación desde primera hora de la mañana con el objetivo de planificar la jornada en función de las decisiones que adopten las cofradías respecto a salir o no, o a demorar el inicio de su procesión ante el riesgo de chubascos, que inicialmente no se esperan para las horas de la tarde.

La predicción que la AEMET tiene colgada en su página web apunta una alta posibilidad de lluvias en la capital desde las cuatro hasta las diez de la mañana de este domingo, cuando tiene prevista su salida de la Cofradía de la Pollinica. Asimismo, también se indican posibles precipitaciones para la una de la tarde. No obstante, lo cambiante del tiempo hace que este pronóstico pueda variar en las próximas horas.