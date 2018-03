Once cofradías de Málaga capital tendrán que cambiar su recorrido por unas obras en Tejón y Rodríguez La Policía Local comunica a la Agrupación que no se pase por seguridad por este tramo debido al socavón de unas obras. Mañana habrá una reunión para buscar alternativas ANTONIO M. ROMERO Martes, 13 marzo 2018, 19:10

Once cofradías de Málaga capital tendrán que cambiar parte de su recorrido al no poder pasar por la calle Tejón y Rodríguez por seguridad debido a las obras que se están desarrollando en un solar frente al aparcamiento de esta céntrica vía. La Policía Local ha comunicado a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa que se recomienda no pasar por el tramo que va de calle Comedias hasta Carretería debido a un socavón de unos once metros de profundidad.

Las hermandades afectadas son Huerto, Crucifixión, Cautivo, Humillación, Nueva Esperanza, Paloma, Mena, Esperanza, Zamarrilla y Piedad, que pasan por esta calle en el recorrido de vuelta a sus casas hermandad y Estudiantes, que discurre por este tramo en la ida hacia el recorrido oficial. Las cofradías afectadas se reunirán mañana con la Agrupación para buscar alternativas, que pasan por ampliar sus recorridos y cuya principal opción es que suban por calle Casapalma y Cárcer para desembocar en Álamos y de ahí embocar Carretería.

La medida también afecta a la hermandad no agrupada de Medinaceli, radicada en el barrio de Martiricos, que procesiona el Viernes de Dolores hacia la Catedral y pasa por esta calle.

El presidente de la Comisión de Horarios e Itinerarios de la Agrupación de Cofradías, José María Souvirón, ha explicado que la comunicación de la Policía Local la han recibido esta mañana con fecha del día 12 de marzo y que en ella se argumenta que la existencia de este socavón puede ser un peligro para los espectadores ya que habría que retranquear la valla que actualmente delimita la obra y se situaría muy cerca de esta oquedad.

Los hermanos mayores están convocados este miércoles a las 20.30 horas para buscar una solución. Alguno de ellos consultados por este periódico lamentaron que la comunicación llegue a pocos días del inicio de la Semana Santa.