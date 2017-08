La Cofradía de Estudiantes planea trasladar su sede canónica a la iglesia de San Agustín Traslado de los titulares de Estudiantes desde San Agustín en el año 2013. / Eduardo Nieto La hermandad ha iniciado los contactos con la comunidad agustina para analizar la viabilidad de este cambio, que deberá ser aprobado en cabildo JESÚS HINOJOSA Málaga Jueves, 10 agosto 2017, 00:36

La estancia provisional de las imágenes titulares de la Cofradía de los Estudiantes en la iglesia de San Agustín, durante las obras de rehabilitación de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, encendió en sus directivos el interés por recuperar como sede canónica el templo en el que se fundó esta hermandad del Lunes Santo en los años cuarenta del pasado siglo. Aunque las tallas regresaron al Santo Cristo tras la intervención desarrollada por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en el ánimo de los responsables de la cofradía quedó la posibilidad de establecerse de forma definitiva en el templo que regenta la comunidad agustina de Málaga y que se encuentra a escasos metros de su casa hermandad, ubicada en la calle Alcazabilla.

Según ha podido conocer este periódico, la cofradía ha retomado esta aspiración y ha iniciado los contactos con los agustinos para analizar la viabilidad de este posible cambio de sede canónica. Cuestionado por SUR, el hermano mayor de Estudiantes, Pedro Ramírez, aseguró que se trata de una iniciativa «en un estado muy incipiente aún». «Estamos analizando esta posibilidad, pero sabemos que es algo lento y complejo», admitió Ramírez, quien aclaró que la comunidad agustina no se ha pronunciado todavía respecto a esta propuesta.

El hermano mayor apuntó que el objetivo de la idea es recuperar los orígenes de la cofradía en el templo agustino. No obstante, para hacerla realidad, reconoció que deberá contar con el visto bueno no solo de los agustinos, sino también del Obispado y del cabildo de hermanos, que todavía no ha sido consultado al respecto, hasta analizar la viabilidad del proyecto.

En ese sentido, una de las cuestiones a sopesar es el traslado del columbario que la cofradía posee en el sótano de la iglesia del Santo Cristo de la Salud, regentada por las Misioneras Eucarísticas de Nazaret.