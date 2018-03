La Cofradía del Huerto opta por no pasar junto al socavón de la obra de Tejón y Rodríguez Esta hermandad del Domingo de Ramos tomará las calles Casapalma, Cárcer y Álamos en su recorrido de regreso a su casa hermandad JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 20 marzo 2018, 09:33

La Cofradía del Huerto ha emitido a la una de la madrugada de este martes un comunicado en el que informa de que, en una reunión de su junta de gobierno celebrada este lunes, ha decidido no pasar por la calle Tejón y Rodríguez, junto al socavón de la excavación para los aparcamientos de los nuevos pisos de la plaza del Teatro, para evitar el riesgo puesto de manifiesto la semana pasada por los responsables de la Policía Local a las hermandades que discurren por esta calle. De este modo, el Huerto tomará las calles Casapalma, Cárcer y Álamos en su recorrido de regreso a su casa hermandad, lo que alargará su itinerario.

“La documentación que obra en nuestro poder donde se solicita por parte de la Policía Local de Málaga la modificación de dicho itinerario, ante el riesgo evidenciado por la empresa promotora de la obra en proceso de ejecución en la calle Tejón y Rodríguez, nos hace ser cautos y realizar una evaluación del riesgo concienzuda, tras la cual la decisión de la junta ha sido mayoritaria a favor de la modificación del recorrido”, señala el comunicado de la cofradía, que critica que las autoridades locales hayan dejado a criterio de las cofradías afectadas la responsabilidad de pasar o no por esa calle.

“Lamentablemente nos hubiera gustado que por parte de las autoridades competentes se nos hubiera prohibido o por el contrario autorizado el paso por esta calle, no dejando a nuestro criterio el discurrir de la procesión, cuando no disponemos de los medios técnicos para una toma de decisión acorde a unos datos fiables”, añade la nota. “La seguridad de un millar de personas no es un aspecto baladí, y estamos seguros que la Málaga cofrade esperará el paso de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto y Nuestra Señora de la Concepción por este nuevo recorrido, así como todo el itinerario de regreso que se verá alargado en una hora aproximada”, concluye la cofradía.

A las ocho de la tarde de este martes está convocada una reunión en la sede de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa entre responsables del Ayuntamiento y de las once hermandades afectadas por esta situación en la que se concretará qué harán finalmente, si pasarán o no por la calle Tejón y Rodríguez y, en el caso de optar por transitarla, en qué condiciones. En ese sentido, las que presentan unos condicionantes más singulares son la Cofradía de Jesús Cautivo, por las miles de promesas que siguen al trono del Señor, y la Congregación de Mena, por la enorme cantidad de público que convoca cada Jueves Santo.