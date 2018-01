Un cofrade de los Gitanos da el paso para reemplazar a José Losada como hermano mayor José Losada, actual Hermano Mayor de los Gitanos, y Héctor Arenas. / SUR Héctor Arenas se postula como candidato para sustituir al actual responsable de la cofradía, que lleva 37 años en el cargo JESÚS HINOJOSA Málaga Martes, 23 enero 2018, 12:10

La Cofradía de los Gitanos tiene previsto celebrar elecciones este próximo otoño y ya hay un miembro de su junta de gobierno que se postula como candidato para esos comicios. En esta ocasión, no se trata del actual hermano mayor, José Losada, que lleva en el cargo 37 años, desde 1981, sino del vocal Héctor Arenas Plaza, de 41 años de edad, que este lunes anunció su intención de encabezar una lista para las elecciones en el transcurso de un cabildo de hermanos.

Héctor Arenas ha explicado a este periódico que se trata de un proyecto “que un grupo considerable de hermanos veníamos madurando desde hace tiempo hasta que hemos visto que ha llegado el momento de darlo a conocer”. El futuro candidato ha remarcado que “no nos mueve el revanchismo respecto a la actual junta de gobierno”. “Valoramos la labor de José Losada, no pretendemos dividir a la cofradía, pero creemos que ha llegado el momento de dar un salto al futuro, de actualizarla y acercarla más al siglo XXI, para que entre más juventud y la mujer tenga un papel más activo”, ha señalado Arenas, que pertenece como vocal a la directiva de los Gitanos desde hace más de 15 años.

Cuestionado por este periódico respecto a este anuncio, el actual hermano mayor, José Losada, admitió que, si existe una candidatura alternativa, él no se va a volver a presentar a las elecciones, que podrían celebrarse en los meses de octubre o noviembre. No obstante, no se descarta que pudiera formarse una candidatura alternativa a la de Héctor Arenas encabezada por alguna persona afín al entorno más próximo a José Losada. “Intuyo que puede haber otra lista”, ha afirmado Arenas. Por su parte, Losada ha apuntado: “No nos pronunciaremos hasta que pase la Semana Santa”.