Un cofrade de Estudiantes se entrevista con el Papa Francisco Palomo entrega al Papa un cuadro con los titulares de Estudiantes. Antonio Palomo García entrega al Santo Padre un cuadro con las imágenes del Cristo Coronado de Espinas y Nuestra Señora de Gracia y Esperanza JESÚS HINOJOSA Málaga Viernes, 1 junio 2018, 01:11

Antonio Palomo García vio cumplido el pasado miércoles el sueño de poder charlar, aunque fuera solo durante pocos minutos, con el Papa Francisco. Al término de la audiencia de los miércoles, el Santo Padre departió con este cofrade de Estudiantes, malagueño de 34 años, al que la parálisis cerebral que padece desde su nacimiento le obliga a depender de su madre y de su silla de ruedas, pero que no pierde la ilusión por conocer mundo. Hace 11 años, la vida le asestó un duro golpe con la muerte de su padre y el padecimiento de un linfoma con transplante de médula que superó con la ayuda de «la fe en Dios». Esta semana, aquella amarga etapa se ha visto compensada con un viaje a Roma en el que ha podido entrevistarse con el Papa.

«Hace cuatro años, un amigo con contactos en el Vaticano me dijo que le escribiera una carta con mi petición, y me respondieron a las pocas semanas. Tras una segunda carta, me dieron cita para este miércoles 30 de mayo», relata Antonio, que no olvidará las palabras y los gestos de cariño del Papa Francisco, que recibió de sus manos un regalo muy especial.

«La Cofradía de los Estudiantes ha supuesto un impulso de aire fresco para mi vida, me ha dado calor humano, amistad, compañerismo, es un pilar muy importante para mí, por eso decidí que lo mejor que le podía regalar era un cuadro con las imágenes del Cristo Coronado y la Virgen de Gracia y Esperanza», comenta Antonio, quien asegura que «le encantó» al Santo Padre. «Me dijo que era de los regalos más bonitos que le habían hecho en época reciente», apunta este cofrade de Estudiantes, que relató al pontífice un breve resumen de la historia de esta popular hermandad del Lunes Santo malagueño.