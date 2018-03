«El Chiquito lucirá en el traslado una túnica blanca muy regia»

Ha confeccionado diversas túnicas y prendas para los titulares de las cofradías de Málaga durante años de forma altruista, pero su modestia siempre le ha alejado de los focos cofrades. El modisto de alta costura malagueño Francisco Ruiz, ya jubilado, ha realizado la túnica blanca que lucirá el Cristo de la Misericordia este sábado en su traslado, recuperando esta estética de la talla.

-¿Cómo surge la idea de que el Cristo de la Misericordia luzca una túnica blanca?

-Un año, cuando ya le hacía la túnica al Cautivo, hablé con alguien de la cofradía para hacerle una túnica blanca al Chiquito. Pero me dijeron que ya no se la iban a volver a poner. Estamos hablando del último año que procesionó así. Y mira por dónde ahora surge la idea para el traslado. Me encantó el proyecto cuando me lo encargaron y espero que la túnica quede como me gustaría.

-¿Cómo es la túnica?

-Se ha realizado en un mikado, que es una tela rica, importante, no tiene caída, y puede quedar con caché. Había otras telas muy bonitas y con más caída, con las que posiblemente en el futuro le haré otra, pero creo que lo que queremos es que vaya muy regio y señorial. La túnica es algo más cerrada, no tan abierta a la altura del pecho. El tono del blanco roto y el mikado puede quedar muy bonito, y no lleva ningún tipo de diseño. A mi me gusta la túnica bordada para el Jueves Santo, pero para el traslado creo que es idónea la lisa blanca. También tengo una idea de otra que le haré cuando pase Semana Santa para la iglesia.

-¿Qué le ha parecido recuperar esa estética pasada?

-Me ha parecido una idea preciosa. Eso de pasear al Cristo por el barrio vestido de blanco, evocar ese tiempo en el que precisamente nació la denominación de 'El Chiquito' y esa época es maravilloso. Y a la gente le va a encantar.

-¿Cómo recuerda esa época?

-Con cierta añoranza. Tenga en cuenta que soy del Perchel y el 'tinglao' del Chiquito se montaba en la puerta de mi casa, al lado de la iglesia.

-¿Es el Cristo de la Misericordia al que le tiene mayor devoción?

-Efectivamente. Tiene una cosa muy especial. No pertenezco a ninguna cofradía como hermano de cuota, pero he sido monaguillo en la Expiración y en la Misericordia, y he salido de nazareno en muchas procesiones, pero soy devoto del Chiquito y parece como mío.

-¿Cuántas túnicas y prendas ha ejecutado para las cofradías?

-Muchas. Nunca me ha gustado que se publicara nada cuando le hacía una túnica a una cofradía para que nadie pensara que me lucraba con ello, pese a que todas las aportaciones a las cofradías y a la Semana Santa que he hecho han sido totalmente de forma gratuita porque podía permitírmelo. La primera fue una túnica para el Cristo de la Cofradía de Nueva Esperanza, después vestidos y mantillas y un manto de muaré para la Virgen del Rocío. También le hice una túnica al Señor de la Sentencia; un vestido a la Virgen de Servitas, la primera túnica lisa morada al Nazareno del Paso; y, este año, el patrón de la bordada que estrenará el próximo Jueves Santo con el diseño de Eloy Téllez; varias túnicas y camisones para el Cautivo...

-¿Qué supone hacerle la túnica al Señor de Málaga?

-Me emociona mucho. Me llama la atención cuando dicen que parece que tiene un ventilador que mueve la túnica y cosas así, pero realmente se balacea porque es una túnica de piel de ángel, de seda, muy fina, y la forma en que está cortada, con la cola, al ser una talla alta, produce ese efecto. Le he hecho muchas porque se deterioran y ahora un capote blanco por si le lloviese. Espero que no lo utilice nunca.

-¿Cuál es la pieza que le queda por hacer?

-La espinita que tengo clavada es hacerle una túnica blanca al Señor de la Humillación. Tengo una idea y voy a intentar hacerle una.