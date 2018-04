Luces y sombras de una Semana Santa marcada por una masiva afluencia de público en Málaga Cientos de personas presencian el paso de la Cofradía del Rocío por la Tribuna de los Pobres. / Ñito Salas El buen trabajo policial y la mejora en la puesta en escena contrastan con el incivismo del público en la limpieza y el incumplimiento del bando que prohíbe las sillas ÁNGEL ESCALERA , JESÚS HINOJOSA y ANTONIO M. ROMERO Málaga Lunes, 2 abril 2018, 00:50

Málaga cerró ayer una Semana Santa en la que salieron todas las cofradías. Estos siete días han estado marcados por una masiva afluencia de público en las calles y por la meteorología, dado que ha habido lloviznas, frío, viento y calor. Como en todo acto, se han registrado luces y sombras.

En el lado positivo de la balanza cabe situar la ausencia de incidentes graves gracias en gran medida a la eficiente labor policial y a las medidas de seguridad aplicadas para prevenir cualquier tipo de suceso. En este sentido, hay que destacar las vías de escape y tránsito habilitadas en la calle Carretería. Otro elemento a destacar es la madurez de las cofradías, que se plasma en una mejora en la puesta en escena y en el cuidado de la estética.

La cruz de la moneda se encuentra en la suciedad acumulada en las calles debido al incivismo de una parte del público asistente. Igualmente, el bando municipal que prohibía poner sillas en los lugares donde pasan los cortejos no se cumplió como era de esperar por los precedentes.

LO POSITIVO

Seguridad. Ausencia de incidentes graves y gran trabajo policial con más agentes en la calle

Si en 2017 la Semana Santa estuvo marcada por la avalancha que se produjo en calle Carretería al paso del Cautivo, la ausencia de incidentes graves ha sido la tónica general este año. Eso se ha debido en gran medida al gran y eficiente trabajo policial. Se ha visto a más agentes en las calles por donde discurrían los cortejos así como en las salidas y encierros de los desfiles.

Santo Sepulcro. / Hugo Cortés | Eduardo Nieto

Cortejos procesionales. Mejora de la puesta en escena y cuidado de la estética

Este año se ha apreciado una mayor preocupación de las cofradías por mejorar la estética de su puesta en escena. Se buscan exquisitos exornos florales y la vestimenta y disposición de las imágenes marianas está más cuidada, como sucedió el Miércoles Santo con la Virgen de los Dolores de la Archicofradía de la Expiración, que tuvo una posición más elevada en su trono para que estuviera más visible.

También en el apartado patrimonial se han podido ver en la calle notables estrenos, entre los que destacaron el nuevo y colosal trono de la Virgen de la Paloma y las túnicas bordadas para el Nazareno del Paso de la Archicofradía de la Esperanza y para Jesús El Rico. Además, la Hermandad de los Salesianos salió por vez primera este Miércoles Santo desde su nueva casa hermandad y se estrenaron y completaron candelerías como las de los tronos de las Vírgenes de la Salud, Paz y Traspaso y Soledad de Viñeros. Igualmente, salieron restauradas las imágenes del Señor de la Pollinica, la Virgen de Dolores y Esperanza, el Coronado de Espinas, la Virgen de Gracia y Esperanza, Jesús Cautivo y el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario.

Carretería. Gran acierto de las vallas para dejar vías de paso y escape

Las instalación por parte de la Agrupación de Cofradías de vallas en varios puntos de la calle Carretería para dejar vías de paso y de escape ha sido todo un acierto para mejorar la seguridad y la movilidad en este entorno del Centro.

Tradiciones renovadas. Éxito de Estudiantes al adelantar su acto y recuperación de la liberación

La decisión de la Cofradía de los Estudiantes de celebrar a media tarde su tradicional acto en la plaza del Obispo fue todo un éxito, ya que permitió que todos los nazarenos, en buena parte niños, y más público pudieran asistir a este relevante momento del Lunes Santo, que hasta el año pasado se celebraba sobre la una de la madrugada. Por su parte y tras el sobresalto del año pasado cuando no se pudo celebrar en su fecha, este 2018 Jesús El Rico cumplió con su tradición de liberar a un preso en la tarde del Miércoles Santo.

Divulgación. La Semana Santa gana en proyección exterior

El documental ‘Pasión de Málaga’, estrenado el Sábado de Pasión en el Teatro Cervantes, y las retransmisiones realizadas por TVE el Jueves y Viernes Santos han contribuido a que la Semana Santa de la capital gane en proyección nacional e internacional y adquiera una importante relevancia mediática.

Hubo sillas en las calles pese a que estaban prohibidas. / Migue Fernández

LO NEGATIVO

Entorno urbano. El perjuicio de las obras del metro que dificultan el tránsito de personas

A pesar de la buena disposición de la Junta para facilitar el acceso de los tronos al recorrido oficial a través de la calle Ordóñez, las obras del metro en la Alameda y el Puente de Tetuán siguen ocasionado un gran perjuicio en el tránsito y movilidad de las personas, lo que provoca importantes aglomeraciones, en especial, en los momentos centrales de los desfiles.

Limpieza. La falta de civismo empaña la labor de los operarios de Limasa

Los efectivos de Limasa han desarrollado una gran labor esta Semana Santa, retirando las toneladas de residuos que deja un fenómeno de masas como el que se ha vivido estos días pasados en la ciudad. No obstante, el incivismo de muchas personas y hosteleros ha empañado la imagen del casco antiguo al depositar las basuras en lugares no autorizados o de una forma no correcta en cuanto a horarios y recipientes. Especialmente lamentable es la imagen ofrecida en entornos dominados por la presencia de locales de comida rápida en las zonas del Teatro Cervantes y de las calles Madre de Dios y Montaño, con aceras donde se apilaban cajas de pizzas y las latas de refrescos por el suelo.

Incumplimiento de bando. Las sillitas se extienden más allá de Carretería pese a que están prohibidas

Pese a que, al igual que el año pasado, el bando municipal para la Semana Santa lo prohíbe expresamente, las sillas, plegables y de todo tipo, invadieron la calle Carretería y se extendieron a otras vías del Centro en las que hasta ahora era menor su presencia, como Atarazanas. La buena disposición del bando se encontró con la realidad de que muchas personas no lo cumplieron. Tras algunos años en los que fue menos seguida, esta práctica va en aumento y supone un obstáculo a la hora de garantizar la seguridad en determinadas situaciones.

Música. Falta de respeto a las bandas al cruzar por medio

Dentro de la cultura cofrade es necesario asimilar que las bandas son también parte del cortejo y deben ser respetadas. Aún hay mucho incívico que cruza en medio de los músicos provocando situaciones como la sufrida por un integrante de la banda de cornetas y tambores de la Esperanza al que le partieron un labio.

Basura acumulada en la tarde del Jueves Santo. / Francis Silva

Calles. Un líquido anticera que no es estético y además resbala

La máquina con aspersor que este año se ha utilizado para esparcir un líquido anticera en las calles, además del hecho poco estético de situarse delante de los cortejos procesionales, ha provocado numerosos resbalones y caídas del público. Debe buscarse una solución que conjugue la eficiencia con la estética y la seguridad de los viandantes.