La Agrupación de Cofradías se da de plazo este mes para cerrar el cambio de recorrido oficial cara a 2019

Tras dos años de análisis y debates internos, la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa encara de forma decidida la puesta en marcha de un nuevo recorrido oficial para las procesiones con el objetivo de que pueda aplicarse para el año próximo. La entidad celebró ayer una reunión para explicarles los pormenores del proyecto y pulsar la postura de los 41 hermanos mayores de las corporaciones agrupadas. Un encuentro donde quedó de manifiesto que la revolucionaria propuesta no concita la unanimidad de las cofradías. La entidad de San Julián se da el plazo de este mes para decidir si se sigue adelante o no con el proyecto y en el caso de que apueste por impulsarlo someterlo a votación lo antes posible, según confirmaron fuentes consultadas.

«Habrá una segunda reunión antes de que acabe el mes en la que no se votará pero sí se pedirá a las cofradías una respuesta al respecto y ahí se decidirá si se sigue adelante o no», apuntaron fuentes de la directiva de la Agrupación, que no descartaron que la votación del nuevo recorrido, que se aprobaría mediante una mayoría cualificada que todavía no ha sido concretada en porcentaje, se lleve a cabo en agosto. Y es que la intención de los responsables de la entidad de San Julián es tener este asunto cerrado lo antes posible para que a la vuelta del verano puedan empezar las reuniones de horarios e itinerarios para la Semana Santa del año que viene y los trámites para situar a los abonados.

Los responsables del proyecto en el seno de la Agrupación se han ofrecido a acudir a las cofradías que tengan dudas al respecto para explicarles lo que necesiten a los miembros de sus respectivas juntas de gobierno. Asimismo, el presidente de la entidad, Pablo Atencia, animó a las corporaciones que emitan una postura negativa a que traigan una alternativa que dé respuesta a las cuestiones de seguridad y nuevos órdenes de horarios e itinerarios que se resolverían con la propuesta presentada.

En la reunión, según otras fuentes, se comunicó que el proyecto de nuevo recorrido es del agrado del obispo, Jesús Catalá, y cofradías como Expiración, Esperanza, Dolores de San Juan y Nueva Esperanza expusieron su posición actual en contra del nuevo recorrido al sentirse perjudicadas.

Como ha venido informando SUR, el nuevo itinerario común para los cortejos procesionales que ha proyectado la Agrupación arrancaría en el lateral sur de la plaza de la Constitución, al que las cofradías podrían acceder desde las calles Cisneros, Nueva o Granada, pasando por detrás de la nueva tribuna, de menor altura que la actual, que se colocaría orientada hacia la calle Larios. Las procesiones recorrerían esta emblemática vía en sentido sur, a la inversa de lo que lo hacen actualmente, y seguirían por las calles Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal (de la que se suprime la mitad oeste), plaza de la Marina y Molina Lario.

El nuevo recorrido oficial finalizaría al pie de la torre inacabada de la Catedral, desde el que las cofradías podrían tomar tres salidas: hacia la izquierda por la calle Strachan (siempre que hayan dejado de pasar los cortejos por la calle Larios), hacia el frente para continuar por la plaza del Obispo, y hacia la derecha por la calle Postigo de los Abades para aquellas que hagan estación de penitencia en el interior de la Catedral. Para hacer posible esta última opción resulta imprescindible la instalación de una rampa provisional que permita a los cortejos y los tronos entrar por la puerta sur del crucero que se encuentra a varios metros de altura respecto al nivel de la calle y a la que se accede por una escalitana. Para el uso de esta segunda puerta de la Catedral para las estaciones de penitencia, que convertiría la puerta del patio de los Naranjos que hasta ahora se ha utilizado en espacio de salida, la Agrupación ha llevado a cabo contactos con el Cabildo Catedralicio y con la Consejería de Cultura que hasta ahora han tenido un resultado favorable.

Junto con esta rampa desmontable, los responsables de horarios e itinerarios también han previsto la instalación de una estructura provisional que permita comunicar la plazuela Virgen de la Concepción, donde se encuentran las casas hermandad del Huerto y la Estrella, con el puente de la Aurora. Como avanzó este periódico la semana pasada esta otra rampa resultaría clave para facilitar el itinerario de ida y vuelta al nuevo recorrido de la Cofradía del Huerto que, de otro modo, tendría que bajar hasta el puente de la Esperanza o dar un rodeo por el Llano de la Trinidad para alcanzar la calle Cisneros, camino del itinerario común propuesto. Asimismo, está prevista en la propuesta barajada para el Martes Santo que pueda ser utilizada por la Estrella para regresar a su casa hermandad.