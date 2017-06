El periodista Santiago Souvirón, pregonero de la Semana Santa de Málaga de 2018

La Semana Santa de Málaga de 2018 ya tiene pregonero. El periodista Santiago Souvirón será el encargado de subirse a las tablas del Teatro Cervantes de la capital el 17 de marzo. Así lo ha anunciado esta tarde el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia, durante la reunión de la junta de gobierno del ente agrupacional.

Souvirón es actualmente el director de contenidos de la radiotelevisión municipal Onda Azul, donde presenta el programa 'Málaga Santa', y cronista de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa. El joven está muy vinculado a la Hermandad del Cristo Coronado de Espinas y la Virgen de Gracia y Esperanza (Estudiantes), donde ha formado parte de sus juntas de gobierno y, entre otros, en 2016 pronunció el pregón de la Juventud Cofrade que organiza la Hermandad de la Humildad.

Santiago Souvirón, gran conocedor del mundo cofrade, a cuya difusión contribuye desde su programa semanal durante el año en la televisión pública, será el tercer comunicador cofrade que pregonará consecutivamente la Semana Santa después de Francisco Javier Jurado 'Coco' este 2017 y Antonio Guadamuro en 2016.

“Estoy en una nube. Estoy muy feliz por el nombramiento, que no esperaba, y es una superresponsabilidad”, ha afirmado Souvirón en declaraciones a este periódico. “Me enteré ayer por la tarde. Pablo (Atencia) me citó a su despacho profesional para abordar algunos asuntos y no me extrañó porque lo solemos hacer casi semanalmente para tratar temas cofrades. Allí me comunicó que era el pregonero de la Semana Santa de 2018. Fue muy bonito porque me lo dijo delante de una imagen del Cristo Coronado de Espinas”, ha relatado el pregonero.