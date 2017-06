La obra de la Alameda Principal complica cambiar el recorrido oficial de las cofradías en 2018

El objetivo de la Agrupación de Cofradías de aplicar el nuevo recorrido oficial en la Semana Santa de 2018 se complica. La obra de la Alameda, con los trabajos del metro y la peatonalización de esta céntrica vía, dificulta que el próximo año se pueda poner en marcha ese posible cambio de itinerario, que según la propuesta que está sobre la mesa, comenzaría en la plaza de la Constitución para seguir por calle Larios en dirección sur, Martínez, Atarazanas, Torregorda, Alameda Principal, plaza de la Marina y Molina Lario, para terminar al pie de la torre inacabada de la Catedral.

El presidente del ente agrupacional, Pablo Atencia, reconoció a este periódico que es «difícil» que el nuevo recorrido oficial pueda ponerse en práctica en la Semana Santa de 2018 dada la incertidumbre sobre la fecha exacta de inicio de los trabajos de remodelación de la Alameda Principal y el grado de afección al paso de los cortejos. Eso sí, matizó que si se dieran las circunstancias y el proyecto integral de cambio de itinerario estuviera concluido desde el punto de vista técnico y consensuado y madurado con las cofradías, los abonados y el Ayuntamiento se intentaría poner en práctica el próximo año.

Entre los hermanos mayores consultados por SUR, la sensación generalizada es que en 2018 el recorrido oficial será el actual y que el posible cambio se acometería en 2019. Eso sí, durante este periodo, la Agrupación de Cofradías de Semana Santa seguirá trabajando en paralelo para tenerlo todo listo en 2019.

El ente agrupacional celebra hoy, jueves, junta de gobierno, en la que está previsto que durante el informe del presidente, Pablo Atencia informe sobre el estado actual de los trabajos y negociaciones para el cambio de recorrido oficial y las informaciones que transmiten las administraciones públicas sobre las obras de remodelación.

Disposición de las instituciones

Las administraciones encargadas de acometer la transformación urbanística de la Alameda Principal son el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. La Consejería de Fomento ejecutará la reurbanización del lateral norte una vez completada la losa del túnel del metro, lo que podría producirse antes de que expire este año. El delegado de Fomento, Francisco Fernández España, explicó que todavía no ha mantenido una reunión con los responsables de la Agrupación de Cofradías para la Semana Santa del año que viene pero aseguró que conocen que la voluntad de la Administración regional es que el desarrollo de los trabajos en superficie no impida la entrada de los tronos en la Alameda, al igual que ha sucedido en los dos últimos años pese a la obra del túnel. «En este caso, estamos hablando de obras de pavimentación que son superficiales, así que no hay problema en parar para la Semana Santa y extender una capa provisional para que puedan pasar las procesiones», afirmó el delegado.

Por su parte, el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, se encargará de llevar a cabo la reurbanización de la calzada central y el lateral sur. En primer lugar ejecutará la obra de la calzada central, trasladando el tráfico a la sur, y luego volverá a permitir la circulación por el centro para peatonalizar la fachada sur de la Alameda. ¿Cuándo comenzará todo eso? La respuesta a esta pregunta es todavía difícil de contestar, ya que dependerá de que se realicen con mayor o menor agilidad los trámites para adjudicar los trabajos, un procedimiento de contratación que puede prolongarse varios meses en el tiempo por el estudio que requerirán las ofertas que presenten las diversas constructoras que pujarán por ejecutar este singular proyecto.

En cualquier caso, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, coincidió con el delegado de Fomento en señalar que el Consistorio procurará que estas obras no impidan el paso de las procesiones por la Alameda. «Todavía no tenemos empresa adjudicataria, pero nuestra voluntad es que la obra perjudique lo menos posible y no sea un impedimento para el recorrido oficial de las cofradías», aseguró Pomares.