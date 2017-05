Málaga despide este viernes a Jesús Cautivo, que viajará a Sevilla para su restauración

Los miles de devotos de la imagen de Jesús Cautivo tienen este viernes la oportunidad de despedirse de ella antes de que parta para Sevilla, donde será restaurada en el taller del profesor Juan Manuel Miñarro. La cofradía estima que serán unos cinco meses los que la venerada talla estará fuera de Málaga para someterse a una reparación que consistirá fundamentalmente en solucionar los problemas de estructura que presenta, a raíz de la introducción en sus piernas de unas barras metálicas que la anclan a la peana. Antes de que dé comienzo esta labor, la parroquia de San Pablo acoge este viernes un besapiés extraordinario del Señor de Málaga, que se ubicará para la ocasión en un altar dispuesto en el crucero del templo, ante el retablo de la Inmaculada, donde ya estuvo con motivo de los besapiés celebrados por el Año de la Misericordia.

El besapiés al Cautivo comenzará a las 11 horas y finalizará a las 18.30 horas, para no interferir con las misas de la parroquia, que se celebran a las 10 y las 19 horas, respectivamente. Una vez que acabe la eucaristía de la tarde, San Pablo cerrará sus puertas y poco antes de las 21 horas se volverá a abrir la principal, que da a la plaza de San Pablo, para que la imagen de Jesús Cautivo presida una misa de campaña, similar a la que protagoniza en las primeras horas de la mañana del Sábado de Pasión, de forma previa a su multitudinario traslado.

El hermano mayor de la cofradía, Ignacio Castillo, explicó que se ha realizado un pedestal especial con ruedas que permitirá acercar la imagen hasta el dintel de San Pablo para que sus devotos puedan contemplarlo por última vez antes de su viaje a Sevilla, para el que la cofradía ha contratado a una empresa especializada en el transporte de obras de arte. “La celebración de la misa en la plaza permite que puedan acudir más personas que en el interior de la parroquia”, apuntó Castillo. En ausencia del Cristo, será la imagen de María Santísima de la Trinidad Coronada la que presidirá la capilla de la cofradía en la girola de San Pablo. No obstante, un cuadro de Jesús Cautivo también estará presente junto a la Dolorosa durante el tiempo que dure la restauración.

Ante la masiva afluencia de fieles que se espera, la cofradía habilitará un recorrido por el interior de San Pablo hasta el altar en el que estará dispuesto el Señor. Comenzará por la nave en la que se encuentra la capilla sacramental del templo y seguirá por la que alberga los altares con los titulares de la Hermandad de la Salud, hasta llegar a las plantas de la imagen.

Por otro lado, la Cofradía de Jesús Cautivo ha convocado un cabildo de cuentas para el día 27 de junio en el que abordará, entre otros asuntos, la propuesta para vestir con capas a todos los nazarenos de las dos secciones de la procesión; la ejecución de una nueva candelería para el trono de la Virgen de la Trinidad, ya que la actual se encuentra deteriorada pese a las restauraciones a las que ha sido sometida; y la ampliación del trono del Cristo mediante una nueva base para el cajillo que le dará más altura y mejorará estéticamente la brusca relación que actualmente presenta respecto a la bandeja sobre la que se situó para ampliar a ocho el número de varales. No obstante, según apuntó el hermano mayor, este último proyecto no verá la luz todavía para la Semana Santa próxima. Asimismo, en el cabildo se abordará la aprobación de una cuota extraordinaria para contribuir a los gastos de restauración de la imagen de Jesús Cautivo, y el nombramiento como consejero de la cofradía del ex hermano mayor Juan Partal.