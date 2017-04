El Obispado de Málaga rechaza una procesión extraordinaria de El Rico para la liberación del preso en mayo

El Obispado ha rechazado finalmente la posibilidad de llevar a cabo una procesión extraordinaria con la imagen de Jesús El Rico para realizar, posiblemente a lo largo del mes de mayo, el tradicional acto de liberación de un preso que tuvo que ser suspendido el pasado Miércoles Santo después de que el Consejo de Ministros del Viernes de Dolores no aprobara indulto alguno para esta cofradía, y sí para otras del resto del país. Según ha podido conocer este periódico, la delegación de Hermandades y Cofradías de la diócesis ha trasladado a los responsables de El Rico su oposición a que la liberación que se realice en las próximas semanas o meses, una vez que el Gobierno tramite un nuevo expediente de indulto, se lleve a cabo en el marco de una procesión extraordinaria como tal de los titulares de la cofradía, como era deseo de sus directivos. Así, estos estudian junto al delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, Antonio Coronado, otras opciones para llevar a cabo este acto que, por sus características, requiere un amplio espacio que dé cabida a autoridades y público invitado.

Por ello, la cofradía propuso inicialmente celebrarlo ante la fachada de la Catedral, en la plaza del Obispo, donde habitualmente tiene lugar cada Miércoles Santo, salvo este año. Sin embargo, el Obispado también ha rechazado esta posibilidad y ha planteado llevarlo a cabo ante la casa hermandad de la cofradía, ubicada en la calle Victoria, donde el Cristo podría ser situado en su trono. No obstante, aún no está totalmente claro el formato de esta alternativa, que tendrán que terminar de perfilar y concretar los responsables de la corporación y de la diócesis.

Ya el Lunes Santo, en declaraciones a este periódico, el obispo, Jesús Catalá, se mostró partidario de que este acto de liberación de un preso fuera del tiempo de Semana Santa no se celebrara en el marco de una procesión extraordinaria, sino en un acto más sencillo. Catalá resaltó que la liberación fuera del Miércoles Santo "ya no va a ser lo mismo", y afirmó que se tendría que "hacer otra cosa". Además, sobre la posibilidad de celebrar una salida extraordinaria, en la que la cofradía quería que participara no solo la imagen de Jesús Nazareno El Rico en su trono procesional del Miércoles Santo, sino también la de María Santísima del Amor, titular mariana de la cofradía, fue categórico. "No tendría ningún sentido en tiempo de Pascua. Yo siempre he dicho eso. Las procesiones tocan en Semana Santa, no en Pascua, que es otro ciclo litúrgico», remarcó el prelado.