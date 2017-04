«El incidente del Cautivo no empaña una Semana Santa espléndida»

«Tenemos que estar muy orgullosos y presumir de que la Semana Santa de Málaga está en muy buen momento. Hay que seguir trabajando para diseñar la de los próximos años». Esta es la conclusión que extrae el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, de los recién terminados desfiles procesionales. Atencia asegura en esta entrevista que el incidente habido en la procesión del Cautivo «no empaña una Semana Santa que ha sido espléndida».

–¿Qué balance hace de la Semana Santa de 2017?

–Ha sido una de las mejores Semanas Santas de la historia o, al menos, de los últimos años tanto por el tiempo que hemos tenido como por la organización, el orden y la estética. Estoy muy contento; ha sido una Semana Santa espléndida.

–Sobre todo ha acompañado el tiempo...

–El gran adversario de los cofrades es la climatología. Este año no hemos tenido que estar mirando el cielo por amenaza de lluvia. Cuando hace buen tiempo, los cofrades salimos mucho más relajados.

–El punto negro fue la desbandada que ocurrió el Lunes Santo al paso de la procesión del Cautivo. ¿Qué se puede hacer ante eso?

–Fue un incidente aislado entre dos personas que tuvieron un conflicto y como consecuencia de ello se generó una situación de pánico que trajo muy malas consecuencias. Lo primero que hizo la Agrupación fue solidarizarse y apoyar a la Cofradía del Cautivo. Fue un hecho aislado fruto de la situación que estamos viviendo de pánico generalizado.

–¿Ha empañado ese lamentable suceso la Semana Mayor?

–Fue un incidente que no hay que sacar de contexto y que no empaña el resultado general de la Semana Santa. En los días de procesiones, con mucha gente en las calles desde primeras horas de la tarde hasta altas horas de la noche, solo se produjo ese incidente, que fue provocado por una reyerta entre dos personas. Desde el primer momento, transmití un mensaje de tranquilidad, porque la Semana Santa de Málaga es tranquila. En cualquier espacio donde hay una aglomeración de personas puede suceder algo, y no solo en los días de procesiones. Para mí, ha sido una Semana Santa completísima y espléndida y, por lo que me dice la gente, una de las mejores de la historia.

–Cara a 2018 ¿se arbitrará alguna medida para que la del Cautivo no sea la última procesión?

–Estamos trabajando en un proyecto de mejora global de la Semana Santa que tiene incluido una mejora de los horarios e itinerarios. Entendemos que esas actuaciones son más viables en un plano global que en la situación actual.

–¿Habrá un nuevo recorrido oficial en la próxima Semana Santa?

–Eso dependerá finalmente de los hermanos mayores y de las cofradías y de si hay voluntad de seguir avanzando en el proyecto, que está muy adelantado. La comisión que lo lleva se ha reunido con las 41 cofradías de forma individualizada y por día de la semana. Es un proyecto en el que hay muchísimo interés por sacarlo adelante, pero todavía estamos analizando el asunto.

–¿Se atreve a dar una fecha concreta de ese cambio?

–No, porque depende de los hermanos mayores y de las juntas de gobierno, aunque el horizonte con el que trabajamos es 2018. Es un proyecto suficientemente importante en el que necesitamos que todo el mundo lo vea como positivo y como un revulsivo. No se trata de cambiar por cambiar.

–¿Es necesario, para implantar el nuevo recorrido, unanimidad o la mayoría absoluta de las cofradías?

–No sé lo que vamos a hacer. Nosotros, en principio, en cualquier cambio de estas características creemos que se requiere una mayoría muy cualificada. Queremos consensuar lo máximo posible. Y en eso estamos. Con el diálogo y analizando situación a situación, estoy seguro de que vamos buscarles soluciones y el encaje a todos.

–En la polémica por la no concesión del indulto a un preso para ser liberado por El Rico hubo voces que dijeron que la Agrupación tuvo una postura tibia con el Gobierno. ¿Cuál es su opinión al respecto?

–Nosotros, desde el primer momento, nos solidarizamos y apoyamos a la Cofradía de El Rico. Hemos estado siempre coordinados con ellos y hemos ido en consonancia con lo que la cofradía nos ha ido demandado y con lo que nosotros hemos entendido que teníamos que hacer. Era una situación muy desgraciada, fruto de un problema administrativo más que de una voluntad política. No ha habido mala fe detrás. Lo que hemos hecho de forma discreta es buscar fórmulas intermedias hasta llegar a la solución que se ha dado al tema y que permitirá que este año El Rico libere a un preso, que es el objetivo que se buscaba.

–Lo que no está claro es dónde y cómo será la liberación.

–Lo importante es que la liberación se producirá. La forma en que se haga, lo tendrá que decidir la cofradía hablando con el Obispado, que es el que marca las pautas.

–El año pasado hubo quejas por la poca visibilidad de la tribuna oficial. ¿Ha habido protestas de los abonados esta Semana Santa?

–Ha habido felicitaciones. Quiero dejar constancia del trabajo que ha desarrollado Pedro Ramírez, que es el presidente de la comisión de Sillas y Tribunas, apoyado por el vicepresidente, Enrique Carrillo, y por José Manuel Luque, el arquitecto que ha colaborado con nosotros en el tema de la planigrafía y del diseño de la tribuna oficial y de todas las que se han montado en la Alameda y en la Rotonda de Larios.

–En la cuaresma hubo cofradías que dijeron que les faltaban hombres de trono y nazarenos. ¿Hay problemas en ese asunto?

–Ese tema no es algo generalizado. Problemas han tenido muy pocas, pero sí es verdad que hay que estar siempre alerta. Yo defiendo que para tener futuro debemos estar muy abiertos a la sociedad y hacer que las cofradías sean muy participativas y se nutran especialmente de jóvenes. Tenemos la obligación de incluir a la juventud en las juntas de gobierno. Una cofradía es, en definitiva, una escuela de vida.

–Además de presidir en la tribuna oficial, ¿ha podido callejear y ver procesiones en otros puntos?

–Siempre que puedo intento escaparme. Estuve en las salidas de Lágrimas y Favores, de la Humillación y de El Rico. También fui al encierro de la Esperanza y he callejeado lo que he podido, pero la mayor parte del tiempo he estado en la tribuna.

–¿Quiere añadir algo más ahora que se cierra esta Semana Santa?

–Quiero reiterar que ha sido una magnífica Semana Santa y deseo agradecer a los cofrades, a los malagueños y los visitantes el grado de madurez y de respeto demostrado en las calles. También me congratulo de que las cofradías Mediadora de la Salvación y Salutación hayan sacado dos secciones nuevas: el Redentor del Mundo y la Reina del Patrocinio.