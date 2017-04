Miércoles Santo sin indulto

Rico. Un desfile insólito donde no se pudo cumplir la tradición en la que el Señor concede la libertad. Por Antonio M. Romero

Los hermanos de la Cofradía de Jesús El Rico y María Santísima del Amor no olvidarán el Miércoles Santo de 2017 y no por el brillante desfile procesional, sino porque este quedó incompleto ya que no se pudo cumplir de liberar a un preso en virtud de un privilegio de 1759.

Este hecho provocó que no se celebrara el acto de liberación en la plaza del Obispo, donde el trono de Jesús El Rico hizo su entrada a los sones de la marcha ‘Triunfal’ y recorrió este enclave a paso lento, entre aplausos y con la emoción contenida en los portadores. A la salida de la plaza del Obispo, delante del trono, en el lugar que habitualmente ocupaba el reo indultado, fue un nazareno con el acta de liberación en blanco, todo un símbolo de lo ocurrido en 2017, un año en blanco aunque se baraja celebrar la ceremonia del indulto pasada la Semana Santa.

Fue un Miércoles Santo especial para la hermandad, que fue arropada en el inicio de la procesión por el obispo, Jesús Catalá, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y el de la Agrupación, Pablo Atencia,. Asimismo, tuvo que ampliar su recorrido para cubrir la hora que duraba el acto de liberación del penado.

Sangre. Emociones inmortalizadas en la salida de Consolación y Lágrimas. Por Antonio M. Romero

fotogalería / E. Nieto

Y calle Dos Aceras se llenó de malva cuando el portentoso trono de la Virgen de Consolación y Lágrimas cruzó el dintel de su casa hermandad. Un momento que fue inmortalizado por decenas de teléfonos móviles.

Previamente, en el interior de la casa hermandad se vivieron momentos de gran emoción cuando se recordó al portador de la Virgen José Luis Sánchez fallecido hace unas semanas. Su esposa y otros familiares acudieron a entregar una canastilla de flores. Allí les recibió el hermano mayor, Mario Moreno de la Cruz, que fue de mayordomo del trono y que vivió un Miércoles Santo especial ya que es su último al frente de la Archicofradía de la Sangre al concluir su segundo mandato.

Fusionadas. Un ‘selfie’ antes de incoporarse al cortejo procesional. Por A. Escalera

Una foto marca un momento para el recuerdo. La Semana Santa de Málaga está llena de instantes para grabarlos en la memoria. Vestirse de nazareno forma parte un rito. En esta instantánea se aprecia a dos integrantes del cortejo procesional de las Reales Cofradías Fusionadas, momentos antes de que las cuatro secciones saliesen de la iglesia de San Juan. El hermano mayor, Eduardo Rosell, entregó una placa a Lorenzo Silva, capataz del trono de la Virgen del Mayor Dolor. Tras fundirse en un abrazo, Rosell manifestó. «Te mereces esta placa porque eres el mejor capataz».

Mediadora. Estreno de la singular talla del Nazareno Redentor del Mundo. Por A. M. Romero

La Semana Santa de Málaga ya tiene una nueva imagen a la que rezarle. La singular imagen del Nazareno Redentor del Mundo, que representa el momento en que Jesús coge la cruz para iniciar su camino al Calvario, salió este Miércoles Santo por primera vez salió en procesión por las calles del Centro. Lo hizo sobre un trono en su primera fase de carpintería, exornado con claveles sangre de toro, con cuatro faroles en las esquinas cedidos por la Hermandad de la Vera Cruz de Tocina (Sevilla) y portando una nueva cruz de grandes dimensiones obra del imaginero Rubén Fernández Parra.

Salesianos. Recogimiento en una procesión con el sello de Don Bosco. Por A. Escalera

La impronta de Don Bosco, fundador de la orden salesiana, está muy presente en la Cofradía del Cristo de las Penas y la Virgen del Auxilio (Salesianos). Sobriedad y religiosidad fueron las características de la procesión. Los nazarenos salieron desde el santuario de María Auxiliadora, mientras que el trono partió de un tinglado en la calle Divina Pastora. Los primeros toques de campana los dio el periodista de SUR Jesús Hinojosa. Salesianos hizo estación de penitencia en la Catedral.

Fusionadas. Cuatro imágenes unidas en una cofradía con solera. Por A. Escalera

La histórica iglesia parroquial de SanJuan se convierte en un arcoíris con el colorido de las túnicas y capirotes de las cuatro secciones de las Cofradías Fusionadas. Antes de que el cortejo se pusiera en marcha hubo unas oraciones dirigidas por el diacono permanente de San Juan, Rafael Carmona. La puerta del templo se abrió a las 17.15 horas y salió la cruz guía, llevada por Pedro Moral. En ese instante, Lourdes Montiel cantó una saeta. Los primeros toques de campana del Señor de Azotes los dio el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde, por invitación del hermano mayor de Fusionadas, Eduardo Rosell; el presidente del PP-A, Juanma Moreno, hizo lo propio en la Exaltación, trono que sacó durante 20 años, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tocó la campana en Ánimas de Ciegos.

Leandro Maíllo. Un sacerdote salmantino muy andaluz. Por A. Escalera

Nacido hace 75 años en La Alberca (Salamanca), el sacerdote salesiano Leandro Maíllo dice que se siente más andaluz que Manolo Escobar, ya que desde que con 11 años llegó a Jerez de la Frontera toda su vida ha estado ligada a Andalucía. Hace cinco años fue destinado a Málaga. El padre Leandro salió ayer en la procesión de Salesianos en su calidad de director espiritual de esa cofradía. «Participo en el cortejo procesional desde el principio hasta el final», afirmó el sacerdote, que fue delante del trono del Cristo de las Penas y la Virgen del Auxilio. «No solo salgo en la procesión del Miércoles Santo, sino que asisto a todas juntas de gobierno y cabildos de la cofradía», dijo.

Mediadora

Una ventana a la fe en la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Por A. M. Romero

Tres años lleva la Mediadora yendo desde la calle Ayala hasta el recorrido oficial pasando por la residencia de las Hermanitas de los Pobres, convirtiendo el paso por este enclave en un emotivo encuentro donde la hermandad lleva la fe y la devoción a los mayores y a las monjas que no pueden disfrutar de los desfiles procesionales en las calles. Este año, además de la Virgen estos mayores pudieron contemplar por primera vez la imagen del Nazareno Redentor del Mundo.

Expiración. Unos 250 guardias civiles acompañan a su Cristo Protector. Por A. M. Romero

fotogalería / Hugo Cortés

Un año más la Guardia Civil volvió a acompañar a su Protector, el Cristo de la Expiración. Unos 250 guardias, entre jefes, oficiales, suboficiales, tropa y alumnos desfilaron junto a la portentosa imagen del Crucificado de Benlliure, cuya salida de la casa hermandad volvió a sobrecoger; la misma sensación que despertó a su paso por las calles de Málaga. El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, y los tenientes generales Pedro Vázquez y Laurentino Ceña Coro encabezaron la representación de la Benemérita.

La salida de este Miércoles Santo fue muy especial y emotiva para el primer teniente de hermano mayor, Manuel Marmolejo, ya que hace pocas semanas falleció su madre, Natividad Setién Juez, que era la camarera decana de la Virgen de los Dolores.

Sangre. Longinos volvió a clavar su lanza. Por A. M. Romero

/ E. Nieto

Cada Miércoles Santo, el costado de Jesucristo vuelve a ser atravesado por la lanza de Longinos en calle Dos Aceras cuando salió el Cristo de la Sangre de su casa hermandad en una maniobra siempre complicada por la estrechez de la calle pero solventada por la pericia y la experiencia de mayordomos de trono y portadores. A los pies del Cristo fue un ramo de flores donado, como todos los años, por el exministro franquista, José Utrera Molina. En el cortejo desfilaron el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico, y el alcalde de la capital burgalesa, Javier Lacalle. Mientras que el subdelegado de Defensa en Málaga, el coronel Santiago Romero, portó el pendón morado de Castilla.

Paloma. Una gran plaza llena de devoción a una Virgen. Por A. Escalera

fotogalería / F. Silva

Uno de los momentos cumbres de la Semana Santa de Málaga se produce cuando la Virgen de la Paloma entra en la plaza de la Constitución a los sones del himno nacional. La plaza se llena de fervor y de aplausos, mientras que se sueltan decenas de palomas al cielo de la noche malagueña. La cofradía entrega por la mañana unas cajas en las que van las aves a cambio de un donativo. Ayer se repartieron 1.050 palomas, que fueron liberadas a lo largo del recorrido seguido por la Virgen desde su salida de su casa hermandad en la plaza de San Francisco hasta su regreso. Aunque no hay edad para ver cumplido un sueño, son los niños los que sienten una mayor felicidad al soltar a una paloma con sus manos y ver cómo revolotea en las proximidades del trono. Un ¡oh! de admiración se escucha cada vez que una de las aves se posa sobre la Virgen de los ojos verdes, que talló Luis Álvarez Duarte.

Visita. Dos ministros en el Miércoles Santo malagueño. Por A. Escalera

fotogalería / A. Cabrera

Los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Defensa, María Dolores de Cospedal, vivieron el Miércoles Santo a pie de trono y asistieron a las procesiones de las Fusionadas, Paloma, El Rico y Expiración. Su periplo comenzó en la iglesia de San Juan para participar en la salida de los tronos de Fusionadas. Desde ahí, Cospedal se desplazó a la salida de la Paloma, y Catalá a la de El Rico. Finalmente, volvieron a coincidir en la Expiración. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el presidente de la Diputación, Elías Bendodo; el secretario de Estado de Defensa, Agustín Conde; el subdelegado del Gobierno, Miguel Briones; y la diputada del PP Carolina España, entre otros, los acompañaron en esta visita.

Sangre. Los pequeños detalles de la procesión. Por Antonio M. Romero

En un desfile procesional se conjugan numerosos elementos; unos más visibles por la grandiosidad de los mismos y otros más pequeños de los que sólo es capaz de captar el ojo avizor. Uno de ellos, como el que muestra la fotografía, es el detalle del guante de uno de los capataces de la Sangre que llevaba inscrito –en letra roja, no podía ser de otro color– el nombre de su Cristo.

Es cada vez más habitual observar en los hombres de trono y capataces de algunas cofradías grabar el nombre de sus titulares en los guantes.