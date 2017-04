El ministro Catalá achaca a la 'presión social' el rechazo del indulto para el preso de El Rico

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha llegado a Málaga esta tarde para participar de los actos de la Semana Santa, ha señalado, respecto a la decisión de no indultar a un preso en la procesión de esta tarde de Jesús El Rico, que la sociedad española no hubiera entendido una medida de gracia como esta en los casos propuestos y que la presión social y política forzó al Ejecutivo a romper una tradición de casi tres siglos como es la liberación de un preso por Nuestro Padre Jesús el Rico. “Las características sociales y políticas de una medida de gracia como es el indulto han cambiado en los últimos años, es ya una medida mucho más restrictiva; de hecho desde el Ministerio de Justicia apenas se aprueban el 1 por ciento de los indultos propuestos”, ha manifestado poco después de llegar a Málaga, con bastante retraso respecto del horario previsto al verse afectado su tren por los retrasos en la línea del AVE.

Según el ministro de Justicia, los tres expedientes que llegaron al Consejo de Ministros del pasado viernes para la aprobación del indulto “no respondían al perfil adecuado”, aunque no quiso entrar a valorar cada uno de ellos por motivos de confidencialidad. En cambio, sí dijo que el compromiso que se ha adquirido con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de El Rico es de acelerar todo lo posible la concesión de un indulto para que “pueda cumplir con esta tradición centenaria” aunque “diferida en el tiempo”, algo que podría ocurrir “en unas pocas semanas”. Además, el ministro ha asegurado que hasta mediados de marzo no recibieron la documentación relativa a los tres presos propuestos para el indulto, un proceso administrativo “complejo y que requiere de tiempo”, por lo que ya no hubo posibilidad de buscar otros candidatos para el indulto.

Respecto a la polémica que se ha generado por la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en actos sociales, como fue la de los legionarios con niños enfermos en el Materno este pasado lunes, ha dicho que “no tiene ningún sentido” que personas o fuerzas políticas intenten generar tensión cuando las Fuerzas Armadas y, en particular la Legión, tienen una íntima relación y son muy apreciadas y valoradas en Málaga.