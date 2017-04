El obispo no es partidario de una salida extraordinaria de El Rico para la liberación del preso

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, considera que la propuesta de liberar a un preso fuera del tiempo de Semana Santa, tal y como baraja la Cofradía de Jesús El Rico, a propuesta del Gobierno, no pasa por organizar una procesión extraordinaria, sino por un acto más sencillo, que bien podría celebrarse en la propia casa hermandad. Así lo ha manifestado a SUR el prelado de la diócesis, que, ante todo, «respeta» la resolución de la corporación. «Si la hermandad ya tiene descartada la liberación el Miércoles Santo y tiene que esperar a la decisión del Consejo de Ministros, lo respeto, pero ya no va a ser lo mismo, lógicamente», dijo. «Cuando se conceda, se tendrá que hacer otra cosa: buscar una fórmula y cómo se hace, pero, eso sí, habrá que hablarlo», recalcó.

Según reveló monseñor Catalá, el delegado Episcopal de Hermandades, Antonio Coronado, ya trató este asunto con la cofradía durante un encuentro que se celebró en la tarde del Domingo de Ramos, con la finalidad de transmitirle una serie de posibilidades. En este sentido, el Obispado no tiene inconveniente en que se celebre el acto después de Semana Santa, si bien «preferiría que se hiciera en la casa hermandad o veremos dónde nos propone la hermandad», manifestó. «No hay nada decidido; lo mejor es dejar pasar la Semana Santa y después, ya se verá», insistió.

Mucho más categórico se mostró el obispo en relación a una posible salida extraordinaria, ya que, para el mitrado, «no tendría ningún sentido en tiempo de Pascua. Yo siempre he dicho eso. Estamos en Semana Santa y las procesiones tocan ahora, no en Pascua, que es otro ciclo litúrgico», aclaró.

Monseñor Catalá insistió en que «lo mejor es calibrar las ofertas que hagan los cofrades de El Rico y, a partir de ahí, hay que ver cómo, dónde y cuándo se celebra el acto de la liberación del penado», insistió.

Sobre la decisión del Gobierno de denegar el indulto, Catalá se mostró prudente, manifestando que «esto no me toca valorarlo. Es un asunto en el que yo no entro. Es un privilegio que la cofradía pide y que el Gobierno concede o no, y yo no puedo criticar su decisión. Eso sí, se podía haber hablado», sentenció.